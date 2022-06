Dans une interview accordée à nos confrères du Télégramme, le quintuple vainqueur du Tour, Bernard Hinault évoque le Tour de France 2022 et les chances françaises.

À moins de trois semaines du Tour de France, Bernard Hinault a accordé une interview au Télégramme. Comme souvent, le quintuple vainqueur du Tour de France n’a pas eu sa langue dans sa poche. Dernier vainqueur Français du Tour en 1985, il ne voit pas un coureur tricolore capable de lui succéder cette année.

« On n’a pas le coureur qui est capable de faire la montagne et les contre-la-montre »

À moins de 3 semaines du grand départ de Copenhague, l’ancien vainqueur du Tour, Bernard Hinault a évoqué les chances françaises. Selon lui, aucun Français n’est en mesure de lui succéder cette année. « Je pense qu’on n’a pas le coureur avec les capacités pour gagner le Tour de France. Il faut être honnête. Quand on voit les coureurs qu’on a en face, Pogacar, Bernal s’il revient dans de bonnes conditions, Roglic. On n’a malheureusement pas le coureur qui est capable de faire et la montagne et les contre-la-montre. Sur ce que je vois aujourd’hui, je ne vois pas comment ils pourraient. On a de très bons coureurs, mais si je suis à la place du directeur sportif, je n’essaie pas de jouer la victoire sur le Tour, je joue des étapes », a précisé Hinault.

« La seule fois où Bardet pouvait gagner, c’est dans l’étape de Saint-Gervais »

Ces dernières années, Hinault n’a jamais vraiment cru à une victoire française sur le Tour malgré plusieurs podiums tricolores avec Pinot et Bardet. « Ceux qui étaient devant étaient encore plus forts qu’eux. La seule fois où Bardet pouvait gagner, c’est dans l’étape de Saint-Gervais, sous la pluie, où Froome s’est cassé la figure. Et s’il ne remonte pas sur le vélo, qui c’est qui gagne ? C’est Bardet. Le seul moyen de pouvoir gagner le Tour, c’est de prendre des risques, au risque de tout perdre soi-même. Mais faire prendre beaucoup de risques aussi à ses concurrents qui peuvent y laisser la victoire », estime le quintuple vainqueur du Tour.

Pinot, « C’est un très bon coureur, mais il n’est pas fait pour le Tour »

Même en 2019, lorsque Thibaut Pinot semblait en mesure de remporter le Tour, Hinault n’y croyait pas. « C’est un très bon coureur, mais il n’est pas fait pour le Tour. Parce qu’à un moment donné il pète. On l’a vu plusieurs fois. Je pense que c’est plus un coureur pour aller chercher les étapes et les classiques. Quand il a gagné le Tour de Lombardie, ce n’était pas n’importe lequel. C’est un puncheur, dès que c’est un peu plus long, on voit qu’il est en difficulté », considère le « Blaireau ».

Hinault poursuit : « On n’a peut-être pas le coureur avec les aptitudes physiques hors normes. Quand on regarde Pogacar, quand on regarde Evenepoel, ils sont très jeunes et ce sont déjà des vraies motos. Ce qui serait intéressant, c’est d’avoir leurs capacités physiologiques. Qu’est-ce qu’ils ont de particulier qui fait qu’ils sont au-dessus ? Des grosses VO2 max ? Une puissance phénoménale ? C’est tout ça qu’il faut savoir. Et à partir de là, on peut comparer. »

« Julian, il ne peut pas gagner le Tour »

Après avoir porté le maillot jaune pendant 2 semaines, Julian Alaphilippe avait terminé 5ème du Tour France 2019. « Julian, il ne peut pas gagner le Tour, il faut être logique. On l’a vu en montagne dans l’étape où il y a eu le gros orage. Il l’a dit après, si ce jour-là il n’y a pas l’orage, je ne finis pas 5ème du Tour de France, je finis à 15 minutes. Il est capable de se battre, c’est un guerrier, c’est ça qui est dommage, il lui manque ce petit truc en haut montagne qui lui permettrait, à l’occasion, de jouer le classement général », estime Hinault.

« On a des bons jeunes. Mais bon, est-ce qu’il faut rester en France ? Est-ce qu’il ne faut pas aller voir à l’étranger parce que les méthodes sont un peu plus dures ? Là, on a le petit Martinez qui est arrivé, qui a 18 ans. C’est peut-être ça. Mais il faut qu’il progresse et on verra bien ». Selon Hinault, les Français doivent viser « les étapes, qu’ils se fassent plaisir. Celui qui va gagner le 14 juillet à l’Alpe d’Huez, si c’est un Français, c’est un dieu ».