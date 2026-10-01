Alberto Bruttomesso, coureur de l’équipe Bahrain-Victorious, a été suspendu à titre conservatoire pour dopage par le Tribunal national antidopage italien.

Ce mercredi, le Tribunal national antidopage italien (NADO Italia) a annoncé la suspension à titre conservatoire du jeune sprinteur Alberto Bruttomesso. Cette décision fait suite à une procédure engagée à la demande du Tribunal lui-même.

Le Parquet national antidopage italien s’appuie sur les articles 2.1 et 2.2 du Code mondial antidopage, qui sanctionnent respectivement la présence d’une substance interdite dans un échantillon biologique, ainsi que l’usage ou la tentative d’usage d’une méthode ou d’un produit interdit. Le communiqué du Tribunal ne précise, pour l’heure, ni la substance concernée ni la date de l’infraction présumée.

Suspendu par son équipe en attendant la décision finale

Son équipe, Bahrain-Victorious, a publié un communiqué confirmant la mise à l’écart du coureur de 22 ans de toutes ses activités au sein de l’équipe dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal.

« L’équipe apporte son soutien total à Alberto tout au long de la procédure en cours et coopérera pleinement avec les autorités antidopage compétentes pendant l’enquête, » a réagi Bahrain-Victorious dans un communiqué publié à la suite de l’annonce de la suspension. « Tant que l’affaire est en cours, Alberto sera suspendu de toutes les activités de l’équipe, dans l’attente d’une décision claire et définitive des autorités antidopage compétentes et de la finalisation des procédures de contrôle et d’examen applicables. L’équipe reste attachée aux normes d’intégrité les plus élevées et au respect du processus antidopage établi. »

Professionnel depuis 2024 et sous contrat avec Bahrain-Victorious jusqu’en 2027, Alberto Bruttomesso s’est notamment illustré en remportant une étape du Giro Next Gen en 2022. En 2024, il a également terminé troisième d’une étape du Tour de Croatie et d’une étape du Tour de Guangxi.