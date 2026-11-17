Alors qu’il vient de mettre un terme à sa carrière de coureur, Alexey Lutsenko est nommé entraîneur principal de l’équipe XDS Astana.

Quelques semaines seulement après avoir pris sa retraite de coureur professionnel, Alexey Lutsenko sera entraîneur principal de l’équipe XDS Astana dès la saison prochaine. À 34 ans, le Kazakh rejoindra une équipe qu’il connaît bien, puisqu’il a porté pendant douze ans le maillot de l’équipe Astana, entre 2013 et 2024, où il a levé les bras à 43 reprises. Après deux saisons chez NSN Cycling Team, Alexey Lutsenko fera son retour chez Astana, où il rejoindra le pôle performance sportive de l’équipe en tant qu’entraîneur principal.

Alexey Lutsenko :

🇰🇿 NEWS: Alexey Lutsenko appointed Head Coach of XDS Astana Team 📰👉 More: https://t.co/CfK7Gl4ols #XDSAstanaTeam 📷 @SprintCycling https://t.co/y1hj2vZJUB — XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) November 17, 2026

« Le projet Astana occupe une place particulière dans mon cœur. J’y ai passé la quasi-totalité de ma carrière professionnelle. C’est là que j’ai obtenu la majeure partie de mes résultats importants et que j’ai trouvé une véritable famille sportive. C’est pourquoi revenir au sein de ce projet, même dans un rôle différent, et poursuivre mon parcours dans le sport au-delà de ma carrière de coureur, ne m’inspire que des sentiments positifs. Je suis conscient que la transition de coureur à entraîneur ne sera pas simple, et qu’il me faudra du temps pour acquérir de l’expérience et m’adapter à ces nouvelles responsabilités. »

« Cependant, j’ai confiance en moi, en mes capacités et en mes connaissances ; je suis convaincu qu’avec beaucoup de travail, tout se passera bien. Je possède une solide expérience sportive que je souhaite partager, tant avec les jeunes coureurs du projet qu’avec mes anciens coéquipiers et collègues du peloton. J’espère pouvoir apporter une contribution précieuse à l’équipe alors que nous œuvrons à la réalisation de nos objectifs communs pour 2027. »