Après une saison chez les amateurs, Alexis Gougeard évoluera sous les couleurs de l’équipe Cofidis en 2024.

Redescendu chez les amateurs, dans les rangs du VC Rouen 76, après l’arrêt brutal de l’équipe B&B Hotels, Alexis Gougeard va faire son retour chez les professionnels. À 30 ans, le Rouennais s’est engagé avec l’équipe Cofidis pour la saison 2024. Vainqueur d’une étape sur la Vuelta en 2015 et de la Polynormande en 2017, Alexis Gougeard compte 11 victoires chez les professionnels.

✍️ Bienvenue Alexis ! L'expérimenté coureur normand sera de la partie en 2024. On vous dit tout ici ⤵️https://t.co/49tC0lWofo#CofidisMyTeam pic.twitter.com/uAfo70uD2A — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 28, 2023

Alexis Gougeard :

« Je suis très heureux que l’équipe me fasse confiance. Toute la saison, mon objectif était de rebondir, de montrer que j’étais capable de retrouver le niveau professionnel. Ça me fait plaisir de voir que l’équipe Cofidis a été sensible au travail que j’ai effectué ces derniers mois. Je suis particulièrement reconnaissant envers le VC Rouen 76 qui m’a accompagné tout au long de la saison, qui m’a permis de m’exprimer tout en me donnant beaucoup de liberté. Ça m’a permis de reprendre confiance et je tiens à les remercier pour cette belle aventure. Désormais, j’ai hâte de commencer avec Cofidis et je suis prêt à tout donner ! »

Cédric Vasseur, manager sportif de la Cofidis :

« Nous avions déjà échangé avec Alexis auparavant pour qu’il intègre nos rangs, mais ça ne s’était jamais fait. On a observé son parcours cette année, au vu de de ses résultats déjà obtenus chez les professionnels et de sa supériorité au niveau amateur, nous sommes ravis de lui tendre la main pour lui permettre de prouver ce dont il est capable au plus haut niveau. Alexis fait partie des rares coureurs capable de sortir un grand numéro et il l’a déja montré à plusieurs reprises. Il fera à la fois partie du groupe des Classiques, mais il sera aussi un coureur capable d’aller chercher de nouveaux succès avec le maillot Cofidis sur les courses à étapes. »

Jean-Philippe Yon, directeur sportif du VC Rouen 76 :

« Nous avons tout fait au club pour le remobiliser et lui redonner confiance. Forcément, nous sommes très fiers de voir qu’Alexis va retrouver le niveau professionnel. Il a réussi à être heureux à pédaler et heureux dans sa tête et ça lui a permis de regagner de la confiance. Alexis a su fédérer tout le groupe autour de lui et créer une belle émulation autour du club. Nous tenons tous à remercier la Team Cofidis de lui offirir une nouvelle chance. Et on a la conviction qu’il sera à la hauteur des ambitions de sa nouvelle équipe ! »