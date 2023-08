Après l’arrivée de Magnus Cort, l’équipe Uno-X continue son mercato avec la signature d’Andreas Leknessund en 2024.

Porteur du maillot rose et 8ᵉ du classement général du Giro cette année, Andreas Leknessund s’est engagé l’équipe Uno-X pour 2024. Le Norvégien a signé un contrat de 3 ans et retrouvera une équipe qu’il connait bien puisqu’il a couru, entre 2018 et 2020, au sein de l’équipe Uno-X Norwegian Development. À 24 ans, Leknessund a notamment remporté le classement général de l’Artctic Race of Norway ainsi qu’une étape sur le Tour de Suisse l’an dernier.