Poisson-pilote d’Arnaud Démare, Miles Scotson rejoindra le sprinter picard au sein de l’équipe Arkéa-B&B Hotels à partir du 1ᵉʳ janvier 2024.

Poisson-pilote d’Arnaud Démare depuis 2019 au sein de la Groupama-FDJ, Mile Scotson rejoindra l’équipe Arkea-B&B Hotels au 1ᵉʳ janvier 2024. L’Australien accompagnera le sprinteur picard ces deux prochaines saisons sous le maillot de l’équipe bretonne.

Miles Scotson :

« On se connaît très bien Arnaud et moi depuis quelques saisons, et nous avons de bons automatismes dans le sprint. Cela fait cinq saisons que nous collaborons ensemble. Je voulais l’accompagner dans sa nouvelle équipe. Je remercie ARKEA-B&B HOTELS de la confiance accordée, et le Manager Général de cette formation qui me permet de continuer à collaborer avec Arnaud, en restant son poisson-pilote. Arnaud compte parmi les meilleurs sprinteurs du monde, mais il excelle également dans certaines classiques, comme il l’a déjà prouvé à plusieurs reprises. J’admire aussi son professionnalisme ».

Poisson-pilote d’Arnaud Démare, Miles Scotson rejoindra notre équipe au 1er janvier 2024 ! 🇦🇺✍ Le communiqué ⤵https://t.co/nc2xMvMYKN pic.twitter.com/RBWW87UY3z — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 1, 2023

« C’est un coureur qui travaille beaucoup, et quand vous êtes son poisson-pilote et que vous le voyez aussi exigeant envers lui-même, être en capacité à s’entraîner si dur, annoncer des objectifs élevés, cela pousse ses coéquipiers à également repousser leurs limites pour lui. C’est un grand coureur, mais aussi un homme normal en dehors du cyclisme. Il sait se montrer humble et modeste au quotidien. Il n’est pas arrogant malgré son nombre de victoires, c’est une personne très simple qui sait switcher sur un compétiteur hors pair quand il faut devenir un « winner ». Nos objectifs sur ces deux prochaines années seront de continuer à gagner de grandes courses : des étapes sur le Tour de France, Paris-Nice, courses d’un jour comme les classiques ».

Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-Samsic

« Issu de l’école de la piste, Miles Scotson est un coureur qui sait rouler vite et fort sur le final des courses lorsque celles-ci ont de fortes chances de se terminer par un sprint massif. Il est depuis des années le poisson-pilote attitré d’Arnaud Démare, et continuera à l’être pendant deux saisons sous les couleurs de ARKEA-B&B HOTELS. Sa formation sur la piste lui permet aussi de frotter, de se faufiler dans un peloton afin de placer idéalement son sprinteur en vue de la ligne d’arrivée, et d’avoir un bon sens de l’anticipation ».