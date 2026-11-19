Dix-huit mois après One Cycling Project, une nouvelle organisation pas si éloignée de la précédente semble vouloir réformer le business du cyclisme professionnel. Comment va réagir l’UCI ?

Il y a un an et demi naissait le One Cycling Project, autour duquel s’étaient regroupés des équipes, des organisateurs de courses et des institutions du monde du cyclisme. L’objectif était de réorganiser le calendrier et, éventuellement, de créer de nouvelles compétitions. On croyait le projet enterré après avoir été retoqué par l’UCI, qui le jugeait à l’époque « incompatible avec le cadre de gouvernance et réglementaire de l’UCI et manquant de cohérence sportive ». Pourtant, celui-ci semble de retour sous le nom de Collective Cycling Group.

Nouveau nom, nouvelle direction : Oliver Ciesla (ex-Motorsport Network et ex-Sportfive) succède à l’actuel patron de Visma | Lease a Bike, Richard Plugge, mais la structure juridique reste la même. Collective Cycling Group a publié un communiqué ce mercredi, réaffirmant son ambition de faire évoluer le cyclisme professionnel vers un modèle plus lucratif. On y apprend que l’objectif de Collective Cycling Group est de « développer et de commercialiser certains droits et activités commerciales afin de renforcer le modèle économique du cyclisme professionnel ».

CCG dit aussi vouloir « libérer le potentiel du cyclisme professionnel, améliorer l’offre afin de mieux répondre aux attentes d’un public international, et répondre à la nécessité d’un modèle économique plus durable dans le cyclisme professionnel ainsi que d’élargir sa portée mondiale ».

Decathlon CMA-CGM impliquée dans le projet

On apprend par ailleurs que 24 équipes (13 masculines et 11 féminines) du WorldTour ont adhéré au projet, dont EF Education-EasyPost, qui a partagé le communiqué, et NSN. Soudal-Safety Jogger fait aussi partie du projet, selon L’Équipe. En France, seule l’équipe Decathlon CMA-CGM est pour le moment embarquée dans ce projet. Groupama-FDJ United et Cofidis ont été sollicitées, mais n’ont pas donné de réponse. XEFI (ex-TotalEnergies) n’en fait pas partie.

A shared commitment to the future of professional cycling. pic.twitter.com/geRp5JxXNj — EF Pro Cycling (@EFprocycling) November 18, 2026

« Cette initiative d’envergure et ouverte à tous, portée par tant d’équipes, marque une étape importante dans la longue et glorieuse histoire de ce sport », a déclaré Oliver Ciesla dans le communiqué. « Les équipes supportent une grande partie des risques sportifs et financiers du cyclisme professionnel, tandis que les opportunités commerciales de ce sport restent largement fragmentées. La réforme de l’UCI offre une première occasion de relever ensemble ces défis. »

L’UCI ne s’est pour le moment pas prononcée sur ce nouveau projet, mais le timing est intéressant. L’annonce intervient quelques semaines après la publication par l’UCI d’un document de 40 pages intitulé « L’Avenir du cyclisme sur route », issu d’une consultation menée auprès des acteurs du cyclisme entre février et avril 2026, tandis que le séminaire du WorldTour se tiendra les 9 et 10 décembre 2026.