La formation Unibet Rose Rockets a donné des nouvelles rassurantes de Ronan Augé, qui est sorti du coma.

Ronan Augé est sorti du coma artificiel dans lequel il avait été placé suite à sa terrible chute sur le Tour de Langkawi. Son équipe Unibet Rose Rockets a donné des nouvelles rassurantes dans un communiqué ce samedi. L’équipe néerlandaise a également publié une photo de Ronan, accompagné de son père, Stéphan, ancien coureur professionnel.

« Ce matin (samedi, ndlr), Ronan s’est réveillé de son coma artificiel. Compte tenu des circonstances, son état est bon. Il est capable de bouger les bras et les jambes, et il peut communiquer. Nous sommes incroyablement heureux et reconnaissants de pouvoir partager cette nouvelle. Désormais, étape par étape, Ronan va se concentrer sur son rétablissement, entouré de notre équipe médicale en Malaisie », a précisé l’équipe Unibet Rose Rockets.