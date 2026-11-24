Quelques semaines après avoir balayé les rumeurs de retraite anticipée, Egan Bernal a officialisé sa prolongation avec l’équipe Netcompany Ineos.

Egan Bernal a paraphé un nouveau contrat qui le lie désormais à la formation Netcompany Ineos jusqu’en 2029. En 2019, il est devenu le premier Colombien à remporter le Tour de France, avant de s’adjuger le Giro d’Italia en 2021. Depuis son retour à la compétition après une grave chute à l’entraînement en 2022, il a su reconstruire sa carrière au plus haut niveau, décrochant notamment une victoire d’étape sur la Vuelta en 2025. Il y a quelques semaines, le grimpeur de 29 ans avait démenti les rumeurs annonçant la fin de sa carrière.

« He’s a champion in every sense of the word. » 🤝 Netcompany INEOS is proud to confirm that @Eganbernal has signed a new contract with the team 🤩🇨🇴 https://t.co/p2Mu7GifbT https://t.co/6W2axW2pUI — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) November 24, 2026

Egan Bernal :

« Cette équipe est ma maison depuis 2018. Elle m’a soutenu dans les meilleurs moments de ma carrière, comme dans les plus difficiles. Après une pause pour recharger les batteries, je reviens l’esprit serein et impatient de préparer la saison prochaine avec l’équipe. Je connais mes capacités et je suis convaincu que j’ai encore beaucoup à apporter. Je veux prendre du plaisir en course et aider ce groupe à accomplir de grandes choses au cours des prochaines saisons. »