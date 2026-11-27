L’aventure cycliste continue pour Émilien Jacquelin, qui prolonge d’un an avec l’équipe Decathlon CMA CGM NewGen.
L’équipe Decathlon CMA CGM a officialisé ce vendredi la prolongation d’Émilien Jacquelin pour la saison 2027 au sein de sa structure Continentale (NewGen). Arrivé en mai 2026, le natif de Grenoble a rapidement pris ses marques dans le peloton professionnel, allant jusqu’à porter le maillot de l’équipe World Tour à plusieurs reprises. En choisissant de mettre entre parenthèses sa saison hivernale 2026-2027 de biathlon, il s’offre une préparation complète dédiée au vélo avec l’ambition claire de franchir un nouveau cap.
Les pas de tir attendront une saison de plus ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️. @EmilienJck prolonge pour une année supplémentaire. The shooting range can wait one more year ⚪️⚪️⚪️⚪️⚪️. @EmilienJck commits for another year. #DECATHLONCMACGMTEAM https://t.co/3LStzBsjyM
— DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) November 27, 2026
Guillaume Bonnafond, manager Decathlon CMA CGM New Gen :
« Nous sommes très heureux de continuer l’aventure avec Émilien. Depuis son arrivée au sein de la NewGen, il a su s’intégrer naturellement et apporter beaucoup au collectif, bien au-delà de ses seules qualités physiques. Sa connaissance du très haut niveau, son exigence quotidienne et son état d’esprit de champion sont autant de richesses qu’il partage avec nos jeunes coureurs. Cette première expérience au sein de l’équipe Continentale lui a permis de découvrir les exigences du cyclisme sur route. En 2027, Emilien pourra bénéficier d’une véritable préparation d’avant-saison afin de poursuivre sa progression et de prendre une place grandissante au sein du collectif. »
Émilien Jacquelin :
« Je suis très fier et honoré de la confiance que m’accorde l’équipe pour l’an prochain. Mon objectif est de continuer à la servir du mieux possible, comme j’ai pu le faire ces derniers mois, tout en poursuivant ma progression et en repoussant mes limites pour voir jusqu’où je peux aller. J’ai hâte de découvrir le cyclisme de haut niveau sur une saison complète. Je donnerai le maximum chaque jour pour porter haut les couleurs de l’équipe et honorer la confiance qui m’est de nouveau accordée. »