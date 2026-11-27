« Nous sommes très heureux de continuer l’aventure avec Émilien. Depuis son arrivée au sein de la NewGen, il a su s’intégrer naturellement et apporter beaucoup au collectif, bien au-delà de ses seules qualités physiques. Sa connaissance du très haut niveau, son exigence quotidienne et son état d’esprit de champion sont autant de richesses qu’il partage avec nos jeunes coureurs. Cette première expérience au sein de l’équipe Continentale lui a permis de découvrir les exigences du cyclisme sur route. En 2027, Emilien pourra bénéficier d’une véritable préparation d’avant-saison afin de poursuivre sa progression et de prendre une place grandissante au sein du collectif. »

Émilien Jacquelin :

« Je suis très fier et honoré de la confiance que m’accorde l’équipe pour l’an prochain. Mon objectif est de continuer à la servir du mieux possible, comme j’ai pu le faire ces derniers mois, tout en poursuivant ma progression et en repoussant mes limites pour voir jusqu’où je peux aller. J’ai hâte de découvrir le cyclisme de haut niveau sur une saison complète. Je donnerai le maximum chaque jour pour porter haut les couleurs de l’équipe et honorer la confiance qui m’est de nouveau accordée. »