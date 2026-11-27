Suspendu provisoirement pour des anomalies dans son passeport biologique, Harold Tejada voit son transfert chez Netcompany Ineos annulé.

L’Agence de contrôles internationaux (ITA) a annoncé, ce vendredi, que le passeport biologique de Harold Tejada révèle un résultat anormal, causé par des variations sanguines inexpliquées. Après analyse de la défense du coureur, un collège d’experts a jugé que ces irrégularités étaient très probablement dues au recours à une substance ou une méthode dopante. Notifié de cette infraction, le coureur peut désormais fournir de nouveaux éléments pour sa défense, accepter directement les sanctions prévues ou saisir le Tribunal antidopage de l’UCI afin d’être entendu. Parallèlement, le règlement antidopage de l’UCI impose sa suspension provisoire immédiate, une mesure qu’il conserve toutefois le droit de contester.

The ITA, leading an independent anti-doping program for the @UCI_cycling, confirms that it has charged Harold Alfonso Tejada Canacue with an ADRV for the use of a prohibited substance or a prohibited method based on unexplained abnormalities in his ABP ▶️ https://t.co/ezLaN39ohx https://t.co/oa5Zp7zGuw — International Testing Agency (@IntTestAgency) November 27, 2026

L’équipe britannique Netcompany Ineos a officiellement annulé le transfert de Harold Tejada, rompant son contrat avant même son entrée en vigueur prévue le 1er janvier 2027. À 29 ans, Tejada a réalisé la meilleure saison de sa carrière en 2026 sous les couleurs de la formation XDS Astana. Il a notamment remporté une étape sur Paris-Nice. Le Colombien s’est défendu dans un message publié sur son compte instagram.

Communiqué de Harold Tejada :

« À l’opinion publique, aux passionnés de cyclisme et à toutes les personnes qui m’ont accompagné tout au long de ma carrière, Le 26 novembre 2026, j’ai été notifié par l’Agence de contrôles internationaux (ITA), au nom de l’UCI, de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et d’une suspension provisoire liée à mon passeport biologique, ce qui ne préjuge en rien d’une décision définitive. J’ai pleinement coopéré en fournissant les informations requises et poursuivrai ma défense avec mon équipe juridique et médicale dans le respect des règles. L’enquête étant confidentielle, je ne ferai pas d’autres commentaires et remercie chacun pour son soutien. »