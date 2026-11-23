L’équipe NSN présente sa tenue 2027, un maillot Ekoi qui accueille CUBE parmi ses nouveaux partenaires et rend hommage à Fin Tarling.

L’équipe NSN Cycling Team a dévoilé, ce lundi, sa nouvelle tenue pour la saison 2027. Confectionné par Ekoi et imaginé une nouvelle fois par Stijn Dossche (stycle.design), cet équipement s’inscrit dans une démarche d’évolution plutôt que de révolution en conservant les couleurs et motifs emblématiques de la formation.

A striking kit, updated for an eye-catching roster 🎨 Introducing NSN Cycling Team’s 2027 kit, produced by EKOÏ and designed by https://t.co/29lXwZkVJQ, made to stand out in the WorldTour peloton. #WeAreNSN #ForFin | @weare_nsn https://t.co/68hJZry7Fy — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) November 23, 2026

Les changements les plus notables se situent au niveau des manches et du dos du maillot, désormais dominés par la couleur orange, où figure également le message « #ForFin » en hommage à Fin Tarling, jeune coureur de l’équipe de développement tragiquement disparu. Enfin, le traditionnel cuissard noir ainsi que l’apparition des logos des nouveaux partenaires — CUBE, qui devient le fournisseur officiel des vélos en 2027, Capitten et la banque CBH.