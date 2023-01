Pour la troisième saison consécutive, les coureurs de la Jumbo-Visma rouleront sur des Cervélo. Voici la présentation des modèles qui seront utilisés en 2023.

La collaboration entre Cervélo et Jumbo-Visma a commencé en 2021. Depuis, Wout Van Aert, Primoz Roglic et les autres ne cessent de briller au guidon de leurs vélos. Fondé en 1995, le fabricant de cycles canadien est vite devenu une référence dans le peloton. Cervélo a été partenaire du Team CSC entre 2002 et 2008, mais aussi de l’équipe Garmin-Cervélo entre 2011 et 2014. Plus récemment, la Sunweb roulait sur des Cervélo en 2019 et 2020. La Jumbo-Visma et Cervélo ont débuté leur partenariat en 2021. Auparavant, l’équipe néerlandaise roulait avec des vélos Bianchi.

Les vélos de la Jumbo-Visma pour 2023

Cervélo S5 :

Le S5, c’est le modèle aéro de Cervélo. Révélé lors du Tour de France 2022, il a notamment permis à Wout Van Aert de remporter plusieurs étapes et de ramener le maillot vert de meilleur sprinter à Paris.

Caractéristiques :

Fourche Cervelo

Jeu de direction FSA

Axe Cervelo

Roues Reserve 52/63 Tubeless

Pneus Vittoria Corsa PRO TLR 28

Pédalier SRAM Red AXS 2X – Quarq Power

Boîtier de pédalier SRAM DUB Ceramic , BBright

, Chaîne SRAM Rouge , 12 vitesses

, Dérailleur avant SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Dérailleur arrière SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Cassette SRAM Red , 10-33 , 12 Vitesses

, , Manettes SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Guidon Cervelo

Potence Cervelo

Étriers SRAM Red

Selle Fizik

Tige de selle Cervelo

Disques SRAM RED

Pédales Speedplay Aero

Porte-bidon Tacx

Support GPS Close the Gap HideMyBell Raceday

Garmin Edge 830 / 1040

/ Guidoline FSA

Cervélo R5 :

Le Cervélo R5 est un modèle taillé pour la montagne. Léger et rapide, il a notamment permis à Jonas Vingegaard de remporter le Tour de France 2022.

Caractéristiques :

Fourche Cervelo

Jeu de direction FSA

Axe Cervelo

Roues Reserve 34/37 Tubeless

Pneus Vittoria Corsa PRO TLR 26

Pédalier SRAM Red AXS 2X – Quarq Power

Boîtier de pédalier SRAM DUB Ceramic , BBright

, Chaîne SRAM Rouge , 12 vitesses

, Dérailleur avant SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Dérailleur arrière SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Cassette SRAM Red , 10-33 , 12 Vitesses

, , Manettes SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Guidon Vision Metron 5D ACR

Vision Metron 5D ACR Potence Vision Metron 5D ACR

Étriers SRAM Rouge

Selle Fizik

Tige de selle Cervelo

Disques SRAM RED

Pédales Speedplay Nano

Porte-bidon Tacx

Support GPS Close the Gap HideMyBell Raceday

Garmin Edge 830 / 1040

/ Guidoline FSA

Cervélo Soloist :

Plus aéro que le R5 et plus léger que le S5, le Cervélo Soloist est un vélo polyvalent. Il se situe entre les deux modèles phares de la marque canadienne, le R5 (modèle léger) et le S5 (modèle aéro).

Caractéristiques :

Fourche Cervelo

Jeu de direction FSA

Axe Cervelo

Roues Reserve 40/44 Tubeless

Pneus Vittoria Corsa PRO TLR 28

Pédalier SRAM Red AXS 2X – Quarq Power

Boîtier de pédalier SRAM DUB Ceramic , BBright

, Chaîne SRAM Rouge , 12 vitesses

, Dérailleur avant SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Dérailleur arrière SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Cassette SRAM Red , 10-33 , 12 Vitesses

, , Manettes SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Guidon Vision Metron 5D ACR

Vision Metron 5D ACR Potence Vision Metron 5D ACR

Étriers SRAM Red

Selle Fizik

Tige de selle Cervelo

Disques SRAM RED

Pédales Speedplay Zero

Porte-bidon Tacx

Support GPS Close the Gap HideMyBell Raceday

Garmin Edge 830 / 1040

/ Guidoline FSA

Cervélo P5 :

C’est le vélo de contre-la-montre utilisé par les coureurs de la Jumbo-Visma. Le Cervélo P5 a été conçu pour réduire la trainée aérodynamique et augmenter la vitesse. En 2021, Primoz Roglic est devenu champion olympique du contre-la-montre au guidon du Cervélo P5.

Caractéristiques :

Fourche Cervelo

Jeu de direction FSA

Axe Cervelo

Roues Reserve 77/DISC Tubeless

Pneus Vittoria Corsa Speed 25

Vittoria Corsa Speed 25 Pédalier SRAM Red AXS 1 X – Quarq Power

Boîtier de pédalier SRAM DUB Ceramic , BBright

, Chaîne SRAM Red , 12 vitesses

, Dérailleur arrière SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Cassette SRAM Red , 10-28 , 12 Vitesses

, , Manettes SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Guidon Cervelo ou Vision Custom

Cervelo ou Vision Custom Étriers SRAM Red

Selle Fizik

Tige de selle Cervelo

Disques SRAM RED

Pédales Speedplay Zero

Porte-bidon Tacx

Support GPS Close the Gap

Garmin Edge 130

Cervélo R5-CX

Le Cervélo R5-CX est le vélo de cyclo-cross utilisé par les coureurs de la formation de la Jumbo-Visma. Ces dernières saisons, Marianne Vos et Wout Van Aert ont brillé dans les sous-bois au guidon de leur R5-CX.

Fourche Cervelo

Jeu de direction FSA

Axe Cervelo

Roues Reserve 35/39 Tubular

Pneus Dugast

Dugast Pédalier SRAM Red AXS 1 X – Quarq Power

Boîtier de pédalier SRAM DUB Ceramic , BBright

, Chaîne SRAM Red , 12 vitesses

, Dérailleur arrière SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Cassette SRAM Red , 10-33 , 12 Vitesses

, , Manettes SRAM Red AXS , 12 vitesses

, Guidon Vision / FSA

Vision / FSA Potence Vision / FSA

Étriers SRAM Red

Selle Fizik

Tige de selle Cervelo

Disques SRAM RED

Pédales Shimano XTR

Crédit Photos : Jumbo-Visma