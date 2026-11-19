MAAP succède à Castelli et fournira, dès 2027, les maillots distinctifs du Giro d’Italia ainsi que de toutes les courses organisées par RCS.

MAAP, la marque de vêtements de cyclisme haut de gamme basée à Melbourne, a annoncé un accord pluriannuel historique avec RCS, organisateur des plus grandes courses italiennes comme le Giro d’Italia, les Strade Bianche ou encore le Tour de Lombardie. MAAP fournira les maillots de classement du Giro d’Italia, du Giro d’Italia féminin et du Giro Next Gen, y compris le maillot rose du leader, dès la saison prochaine.

GIRO! GIRO! GIRO! 💗 A new chapter begins. We’re proud to welcome MAAP as the new Official Technical Apparel Partner of the men’s and women’s Giro d’Italia and some of cycling’s most iconic Classics. A historic multi-year partnership, bringing together tradition, innovation and a shared passion for cycling. History races forward. . GIRO! GIRO! GIRO! 💗 Inizia un nuovo capitolo. Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a MAAP come nuovo Official Technical Apparel Partner del Giro d’Italia maschile e femminile e di alcune delle Classiche più iconiche del ciclismo. Una storica partnership pluriennale che unisce tradizione, innovazione e una passione condivisa per il ciclismo. La storia continua a correre. #GirodItalia #Maap — Giro d’Italia (@giroditalia) November 19, 2026

La marque australienne succède à Castelli, qui était partenaire du Giro depuis 2018 et qui équipera le Tour de France l’an prochain. Dans le cadre de cet accord pluriannuel, MAAP concevra et fournira également des vêtements techniques pour les courses cyclistes les plus prestigieuses : les Strade Bianche, Milan-San Remo, Tirreno-Adriatico et le Tour de Lombardie.

Misha Glisovic, directeur de MAAP :

« Le Giro d’Italia est la plus grande course cycliste au monde, et le maillot rose l’un des plus emblématiques du sport. L’opportunité pour MAAP de participer à cette histoire et d’y laisser notre empreinte est un moment exceptionnel pour nous. Andiamo ! »