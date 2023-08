Alors que le marché des transferts s’ouvre ce 1ᵉʳ août, Magnus Cort rejoindra l’équipe Uno-X dès la saison prochaine.

Vainqueur d’étape sur le trois Grands Tours, Magnus Cort s’est engagé avec l’équipe Uno-X. Arrivé en 2020, le Danois quittera EF Education-EasyPost à l’issue de la saison 2023. À 30 ans, Magnus Cort a signé pour trois saisons au sein de la formation norvégienne.

Magnus Cort 🇩🇰 30 years.

🥇 Ringerike GP 2014

🥇 Himmerland Rundt 2014

🥇 6x @lavuelta stages

🥇 1x @giroditalia stage

🥇 2x @LeTour stages

+++

Confirmed racer for Uno-X until the end of 2026.#development pic.twitter.com/guqy4jB6LC

