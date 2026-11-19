Après une saison aux côtés de TotalEnergies en 2026, CUBE devient le partenaire cycles officiel de l’équipe NSN Cycling Team dès 2027.

NSN 🤝 CUBE Bikes From 2027, CUBE join us as our Official Bike Partner, equipping both our WorldTeam and Devo Team. Driven by performance. United by innovation. Together, we’re ready to push the limits of professional cycling. #WeAreNSN #cubebikes https://t.co/XyiJdNszFj — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) November 19, 2026

L’équipe cycliste NSN et Cube entament un nouveau chapitre : fabricant allemand devient le partenaire cycles officiel de la formation à partir de 2027. Cette alliance technique repose sur une volonté commune de placer l’innovation et la performance au cœur du cyclisme professionnel. En tant que fournisseur officiel, CUBE équipera aussi bien la formation WorldTeam que l’équipe de développement de NSN Cycling Team. Les coureurs disposeront des modèles de route Litening C:68X AERO et AIR , ainsi que du vélo de contre-la-montre Aerium C:68X . L’ensemble de ces machines sera monté avec des roues Newmen, des groupes SRAM et des selles Selle Italia.

Kjell Carlström, directeur général de NSN Cycling Team :

« Nous sommes ravis d’accueillir CUBE comme partenaire cycles officiel. Dès nos premiers échanges, il est apparu évident que nous partagions la même vision et les mêmes ambitions. La culture de l’innovation de CUBE et son exigence de performance en font un allié idéal pour accompagner notre croissance. En 2027, nous viserons les classements généraux, et l’expertise de CUBE sera déterminante tout au long du calendrier. Biniam Girmay a déjà remporté trois étapes du Tour de France et le maillot vert sur des vélos CUBE : nous avons hâte de le voir, lui et ses coéquipiers, écrire de nouvelles pages de notre histoire. »

Marcus Pürner, fondateur et propriétaire de CUBE :

