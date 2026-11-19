Après une saison aux côtés de TotalEnergies en 2026, CUBE devient le partenaire cycles officiel de l’équipe NSN Cycling Team dès 2027.
NSN 🤝 CUBE Bikes From 2027, CUBE join us as our Official Bike Partner, equipping both our WorldTeam and Devo Team. Driven by performance. United by innovation. Together, we’re ready to push the limits of professional cycling. #WeAreNSN #cubebikes https://t.co/XyiJdNszFj
— NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) November 19, 2026
L’équipe cycliste NSN et Cube entament un nouveau chapitre : fabricant allemand devient le partenaire cycles officiel de la formation à partir de 2027. Cette alliance technique repose sur une volonté commune de placer l’innovation et la performance au cœur du cyclisme professionnel. En tant que fournisseur officiel, CUBE équipera aussi bien la formation WorldTeam que l’équipe de développement de NSN Cycling Team. Les coureurs disposeront des modèles de route Litening C:68X AERO et AIR, ainsi que du vélo de contre-la-montre Aerium C:68X. L’ensemble de ces machines sera monté avec des roues Newmen, des groupes SRAM et des selles Selle Italia.
Kjell Carlström, directeur général de NSN Cycling Team :
Marcus Pürner, fondateur et propriétaire de CUBE :