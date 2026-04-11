À 36 ans et après 16 ans chez les professionnels, Pello Bilbao va mettre un terme à sa carrière à l’issue de la saison 2026.

Pello Bilbao a annoncé sa retraite du cyclisme professionnel à la fin de la saison 2026. Le coureur basque a confirmé la nouvelle lors de la 6e étape du Tour du Pays-Basque, devant son public. Âgé de 36 ans, Bilbao est passé professionnel en 2011 au sein de l’équipe locale Euskaltel-Euskadi et a connu une longue et brillante carrière au plus haut niveau. Depuis son arrivée chez Bahrain Victorious en 2020, il est devenu un pilier de l’équipe et bouclera sa septième saison avec elle à la fin de l’année. Passé par Caja Rural – Seguros RGA et Astana, le Basque compte 17 victoires et autant de Grand Tour disputés.

Alors qu’il lui reste encore plusieurs mois de compétition avant de se retirer des pelotons, Bilbao aura remporté deux victoires d’étape sur le Giro d’Italia et une victoire d’étape mémorable sur le Tour de France. Au-delà de ses succès d’étape, il a été l’un des coureurs les plus réguliers au classement général de sa génération, figurant fréquemment sur le podium de l’UAE Tour et terminant à plusieurs reprises dans le top 10 du Giro d’Italia et du Tour de France.

Pello Bilbao :

« Quand je repense à ma carrière, je dirais que, avant tout, j’ai eu la chance de naître au Pays basque, dans une région où le cyclisme occupe une place si particulière. La culture cycliste y est profondément ancrée, avec de nombreuses personnes impliquées dans les écoles et les compétitions, qui contribuent toutes à créer des opportunités. Cet environnement m’a permis de prendre plaisir à ce sport, d’être performant et de montrer ce dont j’étais capable. À bien des égards, il m’a offert un parcours plus aisé pour devenir professionnel que pour la plupart des coureurs du peloton.

Chaque année, j’ai progressé. Je suis passé de coureur inconnu, quelqu’un qui ne croyait même pas pouvoir faire carrière dans le cyclisme professionnel, à des résultats exceptionnels dans les plus grandes courses. Gagner sur le Tour de France, c’est le rêve de tout cycliste. Ce moment m’a montré à quel point ce sport peut être intense et émotionnel. D’ailleurs, lors du Grand Départ 2023, certains de mes pires et meilleurs souvenirs se sont mêlés. C’était une période difficile, mais de cette difficulté est née l’une des plus belles victoires et l’un des plus beaux souvenirs de ma carrière.

« Ce sera une saison spéciale »

Ce qui me manquera le plus, ce sont les émotions, surtout… Les moments partagés. Le cyclisme n’est pas qu’un sport individuel, c’est créer quelque chose ensemble. Partager ces émotions avec ses coéquipiers donne plus de sens à tout. Et au-delà de l’équipe, il y a aussi les personnes qui me sont chères : ma famille et mes amis. Voir leur soutien indéfectible, leur joie lors des victoires et leur peine dans les moments difficiles, a rendu chaque instant encore plus précieux.

À l’aube de ma dernière saison, tout est différent. Sur certaines courses, j’ai même ressenti une nervosité plus intense que d’habitude, sachant que ce pourrait être la dernière fois. Chaque course, chaque instant prend une importance particulière. Je veux simplement montrer une dernière fois de quoi je suis capable. Ce sera une saison spéciale. Je veux la terminer de la meilleure façon possible, que ce soit en réalisant un exploit ou simplement en faisant mon travail du mieux que je peux et en contribuant à créer de belles courses, comme lors de ce Giro.

« il est temps de dire au revoir »

Ce fut un véritable plaisir, et à la fin de cette saison, il est temps de dire au revoir. Je sais que le cyclisme va me manquer à bien des égards, mais je comprends aussi combien il est exigeant de maintenir un niveau de performance aussi élevé année après année. Cela demande une énergie considérable, et la nouvelle génération arrive plus forte que jamais. Pour moi, le cyclisme est une activité à laquelle on doit se consacrer à 100 %. Et quand on ne peut plus donner le meilleur de soi-même, il est temps de passer à autre chose et d’ouvrir un nouveau chapitre ».