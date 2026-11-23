Tadej Pogacar a révélé quelques grandes lignes de son programme 2027 et compte bien être présent sur Paris-Roubaix pour enfin le remporter, sans toutefois oublier le Tour de France.

Blessé depuis la huitième étape de la Vuelta (Tour d’Espagne), Tadej Pogacar a mis un terme à sa saison 2026 plus tôt que prévu. On a récemment appris qu’il avait souffert, en plus d’une fracture de la clavicule et d’une commotion cérébrale, de trois fractures vertébrales. Le quintuple vainqueur du Tour de France a révélé qu’une vertèbre cervicale et deux vertèbres thoraciques avaient été fracturées. S’il avait un temps envisagé une participation aux championnats d’Europe chez lui, en Slovénie, il n’en fut rien, son équipe ne lui ayant pas donné le feu vert.

La saison 2026 terminée, Tadej Pogacar a désormais le regard tourné vers 2027. S’il n’a pas encore dévoilé son programme de l’année à venir – ce qui est vraisemblablement prévu pour la journée de presse d’UAE Team Emirates-XRG le 18 décembre à Benidorm, en Espagne -, une chose est sûre. Pas question pour lui de faire l’impasse sur la Grande Boucle l’an prochain, sachant qu’une sixième victoire est à sa portée.

« Par le passé, j’ai effectivement songé, à un moment donné, à faire l’impasse sur le Tour », a expliqué Pogacar dans une interview au média italien La Gazzetta dello Sport. « Mais j’ai fini par mettre cette idée de côté. Il est plus probable que j’y sois toujours présent, si j’en ai la possibilité. J’ai accepté cette perspective, mais on ne sait jamais. Il est tout à fait envisageable que, lors d’une saison, je m’accorde un peu de repos durant l’été. »

Pas de Milan-San Remo pour se concentrer sur Paris-Roubaix

Tadej Pogacar envisage également de participer à Paris-Roubaix en 2027. L’épreuve, prévue le 11 avril, est le seul Monument qui manque à son palmarès. Le coureur envisage en effet de ne pas participer à Milan-San Remo, qu’il a remporté pour la première fois en mars 2026, pour se concentrer sur l’Enfer du Nord la saison prochaine, après deux deuxièmes places consécutives (derrière Mathieu van der Poel en 2025, pour sa première participation, et derrière Wout van Aert en 2026).

« Après l’avoir enfin remportée, il est possible que je mette Milan-San Remo entre parenthèses, disons », confirme le Slovène dans cet entretien. « J’ai réalisé un rêve sur la Via Roma. Je pourrais me concentrer sur autre chose, par exemple en travaillant davantage en vue de Paris-Roubaix, après deux deuxièmes places d’affilée. »

Tadej Pogacar annonce aussi dans cette interview son ambition d’être présent sur la Vuelta 2027 et aux prochains championnats du monde, qui se tiendront en Haute-Savoie à la fin du mois d’août 2027, quelques jours avant le Tour d’Espagne. En attendant, il sera possible de retrouver Tadej Pogacar au critérium caritatif BeKing à Monaco le 29 novembre, avec sa compagne, la cycliste professionnelle Urška Žigart.