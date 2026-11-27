Un nom mythique de retour au premier plan dès 2027 : Rabobank devient partenaire titre de l’équipe féminine Visma | Lease a Bike.

À partir de la saison 2027, Rabobank deviendra le premier partenaire titre de l’équipe féminine du Team Visma | Lease a Bike. Emmenée par Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot, la formation poursuivra son aventure sous le nom de Rabobank | Lease a Bike Women’s Pro Cycling Team. Cette annonce marque une nouvelle étape dans le partenariat initié en 2025. Rabobank prend ainsi le relais de Visma, qui restera impliquée auprès de l’équipe en tant que partenaire fondateur. Ce partenariat élargi marque le retour au premier plan du nom Rabobank dans le cyclisme professionnel, un sport dans lequel la banque possède une longue histoire.

A familiar name, a new chapter. We are so excited to share Rabobank will become the first title partner of our women’s team. From 2027, we proudly race as Rabobank | Lease a Bike Women’s Pro Cycling Team. Read more: https://t.co/vvCRWPBERd https://t.co/VLbjtOX6zF — Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) November 27, 2026

Les leaders de l’équipe, Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot, qui ont toutes deux couru pendant cinq ans pour l’ancienne équipe féminine Rabobank, porteront de nouveau un maillot Rabobank dès 2027. Ce sponsoring titre souligne la confiance de la banque envers l’équipe et son ambition de développer davantage le cyclisme féminin. Ensemble, Rabobank et l’équipe mettront en place des initiatives pour accroître la visibilité du cyclisme féminin et encourager davantage de jeunes filles à pratiquer ce sport. Les deux entités partagent la volonté de renforcer le cyclisme à tous les niveaux : de l’initiation des enfants à travers des événements tels que les Rabo Dikke Banden Races, jusqu’au développement des jeunes talents et à l’accompagnement des coureuses évoluant au niveau WorldTour.

Partenaire prenium de l’équipe masculine

Rabobank restera également partenaire premium des équipes masculine et de développement, conservant ses emplacements de logo actuels sur leurs maillots. Cette nouvelle étape intervient à un moment où le cyclisme féminin connaît une croissance significative, tant sur le plan sportif qu’en termes d’intérêt médiatique et commercial. Pour la première fois depuis la création de l’équipe féminine en 2021, les sections masculine et féminine porteront des noms différents. L’annonce du jour ne concerne que l’équipe féminine, le futur sponsor-titre de l’équipe masculine n’ayant pas encore été dévoilé.

From Rabo Dikke Banden Races to the highest level of professional cycling 🥹 https://t.co/pRRH6D5kri — Team Visma | Lease a Bike Women (@visma_lab_women) November 27, 2026

Richard Plugge, PDG de l’équipe :

« Compte tenu de notre histoire commune, le retour du nom Rabobank en tant que partenaire titre est un moment particulier. Cela témoigne de la confiance de Rabobank envers notre équipe et l’avenir du cyclisme féminin. Nous sommes fiers de bâtir ensemble sur cette confiance. »

Carlo van Kemenade, membre du directoire de Rabobank :

« Lorsque nous sommes revenus dans le cyclisme l’année dernière, notre ambition était de donner un nouvel élan à ce sport, en mettant l’accent sur le haut niveau, le développement des talents et le sport amateur aux Pays-Bas. Notre retour a suscité beaucoup d’enthousiasme et d’ondes positives. En assumant un rôle plus important dans le cyclisme féminin, nous poursuivons sur cette lancée. Cela reflète notre identité de banque coopérative et notre engagement envers les communautés locales. De la première découverte du vélo jusqu’à la compétition au plus haut niveau, nous voulons contribuer à un sport où les talents ont encore plus d’opportunités de s’épanouir. Pour nous, c’est là tout le pouvoir d’investir ensemble dans le sport. »