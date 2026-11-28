Tadej Pogačar remporte le Vélo d’Or pour la quatrième fois de sa carrière, égalant ainsi le record d’Alberto Contador.

La 34ᵉ édition du Vélo d’Or avait lieu ce samedi soir à Monaco. Créée en 1992 par Vélo Magazine, cette cérémonie récompense les meilleurs cyclistes de la saison. Sans surprise, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates – XRG) a été couronné pour la troisième année consécutive. Il faut dire que le Slovène a presque tout raflé en 2026. Strade Bianche, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Liège-Bastogne-Liège, Tour de Romandie, Tour de Suisse et enfin un cinquième Tour de France historique, le leader d’UAE Team Emirates a réalisé une saison XXL. Malgré une fin d’exercice tronquée après sa chute sur la Vuelta, il s’impose une nouvelle fois. Après 2021, 2024 et 2025, c’est la quatrième fois de sa carrière qu’il est sacré Vélo d’Or, égalant ainsi le record d’Alberto Contador.

🏆 Once again, he is the number one: for the fourth time, Tadej Pogacar is the Men’s Vélo d’Or! 🏆 Encore une fois, c’est le numéro 1 : pour la quatrième fois, Tadej Pogacar est le Vélo d’Or Hommes ! #velodor https://t.co/EQc0msdUul — L’Équipe (@lequipe) November 28, 2026

Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) complètent le podium. Tadej Pogačar remporte également le trophée Eddy Merckx de meilleur coureur de classiques de l’année. Paul Seixas (Decathlon-CMA CGM) est lauréat du trophée Bernard Hinault, du meilleur coureur français, en plus du nouveau prix de rookie masculin de l’année décerné par le public. Tim Merlier (Soudal-QuickStep) inaugure de son côté le trophée de meilleur sprinteur de la saison. Le Français Florian Jouanny a lui été récompensé par le prix du Vélo d’Or Paracyclisme pour la première fois. Océane Mahé (Ma Petite Entreprise) a reçu le prix Gino Mäder, récompense rendant hommage au coureur suisse et décernée aux cyclistes impliqués sur les questions environnementales et sociétales.

Paul Seixas a été élu rookie de l’année par le public lors de la cérémonie du Vélo d’Or #velodor #lequipeVELO https://t.co/1UWqfdU6vD — L’Équipe (@lequipe) November 28, 2026

Le classement du Vélo d’Or 2026

Tadej Pogačar Remco Evenepoel Wout Van Aert

Demi Vollering sacrée chez les femmes

Pour sa deuxième année sous les couleurs de la FDJ United-Suez, Demi Vollering a brillé de mille feux. Après avoir remporté le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et le Giro, la Néerlandaise s’est offert le Tour de France Femmes ainsi qu’un doublé historique aux Championnats du monde et d’Europe. À 30 ans, Vollering est sacrée Vélo d’Or pour la deuxième fois après 2023, mais remporte aussi le Trophée Eddy Merckx femmes de meilleure coureuse de classiques.

Demi Vollering collects her second Vélo d’Or trophy! 😍 🏆 2023 🏆 2026 https://t.co/FrjggFpwe6 — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) November 28, 2026

Championne de France sur route et en cyclo-cross à seulement 20 ans, Célia Gery (FDJ United-Suez) remporte le Trophée Jeannie Longo de meilleure Française. Paula Blasi (UAE Team L’Imad) décroche quant à elle le nouveau prix de rookie féminine de l’année. Enfin, Lorena Wiebes (Team SD Worx-Protime) est sacrée meilleure sprinteuse de l’année grâce à ses 26 succès.

Les récompensés du Vélo d’Or 2026