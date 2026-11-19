TotalEnergies, devenu « co-partenaire titre » de FDJ United-Suez, ne sera plus sponsor de Netcompany-INEOS à partir de la saison 2027.

Il y a du changement dans les activités de sponsoring côté cyclisme chez TotalEnergies. Après s’être retiré au profit de XEFI dans l’équipe de Jean-René Bernaudeau et être devenu « co-partenaire titre » de l’équipe féminine FDJ United-Suez (qui deviendra TotalEnergies-FDJ United pour l’occasion), le géant pétrolier se retire de son partenariat avec Netcompany-INEOS, selon les informations de Cyclingnews confirmées par L’Équipe.

Si elle n’occupait pas la place de sponsor principal, TotalEnergies avait fait une apparition remarquée sur les maillots de l’équipe britannique lors du Tour de France 2025 et y a figuré durant les 18 derniers mois.

« À l’issue de ces deux saisons de parrainage, TotalEnergies tient à remercier l’équipe Netcompany INEOS pour son engagement et son professionnalisme, ainsi que tous ses coureurs, qui ont su nous inspirer et nous enthousiasmer par leurs exploits sportifs », a déclaré un représentant de TotalEnergies sollicité par Cyclingnews.

L’avenir financier de l’équipe en question ?

Une nouvelle qui pourrait soulever quelques questions quant à l’avenir financier de Netcompany-INEOS. Récemment, les difficultés financières d’INEOS ont aussi inquiété, car elles laissent penser que l’entreprise anglaise va réduire sa participation à des projets sportifs. INEOS a déjà renoncé à son statut de seul sponsor titre avec l’arrivée, cette année, de la société danoise Netcompany pour les cinq années à venir, de quoi rassurer un minimum.

« Nous retournons sur le marché à la recherche d’un deuxième partenaire cotitulaire », avait déclaré Tom Hill, directeur commercial de l’équipe, peu après l’arrivée de Netcompany. Des discussions avec TotalEnergies dans ce sens avaient déjà eu lieu à l’époque, mais n’ont abouti à aucun accord.