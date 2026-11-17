Le premier Tour des Canaries n’aura finalement pas lieu en 2027 : l’organisation a préféré repousser la première édition de la course à 2028.

Elle aurait dû avoir lieu du 14 au 17 janvier 2027 et ouvrir la saison européenne masculine de cyclisme, mais l’organisation du Tour des Canaries (Vuelta Canarias) a décidé de repousser sa toute première édition à janvier 2028. Soucieux de garantir toutes les conditions requises pour que l’événement se déroule parfaitement (organisation, logistique et sécurité) dans un court laps de temps — la date n’a été confirmée qu’en septembre dernier —, les organisateurs ont jugé qu’il était plus raisonnable de repousser la course à 2028.

« Depuis que nous avons eu la confirmation de la date, fin septembre, nous avons travaillé intensément à tous les préparatifs » a expliqué l’organisation de la course dans un communiqué sur les réseaux sociaux.« Cependant, malgré l’énorme travail réalisé et les avancées obtenues, nous considérons que les délais n’offrent pas encore toutes les garanties nécessaires pour assurer la célébration optimale d’une compétition de cette ampleur. »

La Classica de Morvedre, première course européenne de la saison 2027

L’organisation a assuré qu’elle mettra tout en œuvre durant cette année 2027 pour faire en sorte que la première édition de cette course soit « un succès retentissant pour Grande Canarie, Ténérife et l’ensemble des îles Canaries et pour le cyclisme en général ».

Le Tour des Canaries devait être la première course de la saison 2027 sur le sol européen. La saison démarrera avec le Tour du Táchira 2027 au Venezuela le 8 janvier avant la nouvelle rentrée européenne à la Classica de Morvedre le 22 janvier, suivi du Grand Prix de Castellon et du Grand Prix de Valence, qui auront tous les deux lieu le 23 janvier.