Après huit saisons au sein de la formation Ineos, Filippo Ganna va rejoindre une autre équipe World Tour en 2027.

Lidl-Trek a annoncé, ce mardi, la signature de Filippo Ganna. Le rouleur italien rejoindra l’équipe pour les trois prochaines saisons. Âgé de 30, Ganna a débuté sa carrière chez les professionnels en 2017, au sein de la formation UAE, où il est resté deux saisons. Entre 2019 et 2026, il a porté les couleurs de l’équipe Ineos. Il a été sacré deux fois champion du monde du contre-la-montre en 2020 et 2021. Son palmarès sur route compte huit victoires d’étape sur le Giro d’Italia, deux sur la Vuelta et cinq sur Tirreno-Adriatico. Excellent rouleur, Ganna s’est aussi illustré sur les classiques. L’Italien est monté deux fois sur le podium de Milan-San Remo et a remporté, en 2026, À travers les Flandres au bout du suspense. Ganna connaît déjà bon nombre de ses futurs coéquipiers, ayant remporté des succès sous les couleurs de l’équipe nationale italienne aux côtés de Jonathan Milan et Simone Consonni.

Do you feel the need… the need for speed?! 🚀 Filippo Ganna joins Lidl-Trek through 2029 📰🔗 https://t.co/Sz1yKeTEuV https://t.co/jtu7KLjIEH — Lidl-Trek (@LidlTrek) October 13, 2026

Filippo Ganna :

« J’ai vraiment hâte d’aborder l’année prochaine avec une équipe aussi importante que Lidl-Trek. Je suis très fier de les rejoindre ; je suis impatient de participer au premier stage et de commencer la saison de la meilleure des manières. Après huit ans au sein de mon équipe actuelle, ouvrir un nouveau chapitre est formidable et je suis très motivé pour la saison à venir. J’ai de grands objectifs que j’espère atteindre avec Lidl-Trek, notamment sur les Classiques : avec l’effectif dont nous disposerons, rien n’est hors de portée ».

« Bien entendu, les Grands Tours restent un objectif majeur, et je me réjouis à la fois de soutenir l’équipe et de jouer ma propre carte. Je connais Simo et Jonny pour avoir couru avec eux sur piste. C’est agréable de retrouver Simo dans la même équipe après toutes ces années. Quant à Jonny, ce sera un plaisir de travailler avec lui, car c’est quelqu’un de très sympathique. Mads est le leader de l’équipe ; j’espère être un soutien solide pour lui et qu’il le sera tout autant pour moi. »

Andy Schleck, directeur général de Lidl-Trek :

« Filippo est un talent exceptionnel et un coureur qui a fait ses preuves au plus haut niveau de notre discipline. Son palmarès parle de lui-même, mais ce qui nous enthousiasme particulièrement, ce sont les nombreuses possibilités qu’il offre à l’équipe. Du contre-la-montre aux Grands Tours, en passant par les Classiques, rares sont les coureurs du peloton à allier puissance, expérience et polyvalence comme lui. Nous sommes convaincus que Filippo a encore beaucoup à accomplir dans sa carrière, et nous voulons lui offrir l’environnement et le soutien nécessaires pour continuer à repousser ses limites. C’est un coureur capable de remporter certaines des plus grandes courses au monde, mais aussi de jouer un rôle déterminant dans la réussite de ses coéquipiers. Nous avons un plan d’avenir précis, et Filippo est un élément clé pour le concrétiser. Nous sommes impatients de voir ce que nous pourrons accomplir ensemble. »