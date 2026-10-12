C’est officiel : Giulio Ciccone portera les couleurs de l’équipe Pinarello Q36.5 Pro Cycling team dès la saison prochaine.

L’équipe Pinarello Q36.5 a officialisé la signature de Giulio Ciccone, pour un contrat de trois ans, courant du 1er janvier 2027 jusqu’à la fin de l’année 2029. Après huit saisons chez Lidl-Trek, le coureur de 31 ans originaire des Abruzzes a choisi cette équipe professionnelle (ProTeam) enregistrée en Suisse pour le prochain chapitre de sa carrière, apportant avec lui une solide expérience des Grands Tours. Vainqueur de trois étapes du Giro d’Italia, ancien meilleur grimpeur du Tour de France et vainqueur de la Clásica San Sebastián 2025, il demeure un redoutable concurrent en montagne comme sur les courses d’un jour les plus exigeantes. Ses récentes performances témoignent de cette ambition. Vice-champion d’Europe sur route en 2026 et troisième du Tour de Lombardie, Ciccone a terminé la saison parmi les acteurs majeurs de certaines des plus grandes courses du calendrier.

Giulio Ciccone :

« Après huit ans au sein de la même équipe, c’est une décision importante, mais que je voulais vraiment prendre. Je sens que j’ai encore beaucoup à donner ; j’avais besoin d’un nouveau défi, d’une motivation nouvelle et d’un environnement où je puisse me sentir chez moi. Dès notre première rencontre, j’ai ressenti quelque chose de différent. Il ne s’agissait pas seulement de chiffres, de résultats ou de discussions techniques. J’ai perçu une véritable confiance et de la considération, ainsi que la volonté sincère des personnes derrière ce projet de m’accueillir. Pour moi, l’aspect humain d’une équipe prime sur tout le reste. Je cours avec le cœur, et ce sont les gens qui m’entourent qui me donnent de l’énergie. Ensuite, lorsque nous avons abordé les aspects techniques, j’ai été tout aussi impressionné. Le souci du détail, le matériel, la technologie et l’ambition de toujours progresser m’ont vraiment marqué. »

« Je suis très exigeant concernant mon vélo, et j’ai immédiatement perçu le soin apporté à chaque élément de la performance. En tant qu’Italien, le lien avec Pinarello et Q36.5 revêt également une grande importance pour moi. J’ai aussi très hâte de courir aux côtés de Tom Pidcock. Je l’ai toujours admiré, non seulement pour son talent, mais aussi parce qu’il a une approche différente et n’hésite pas à suivre sa propre voie. J’espère que nous pourrons nous apporter mutuellement un plus et bâtir quelque chose de spécial ensemble. À tous les fans qui m’ont soutenu au fil des années, je tiens à dire que je crois sincèrement en ce changement. J’ai toujours la même passion, la même soif de victoire et la même envie de tout donner sur le vélo. Il est désormais temps de mettre cette énergie au service d’un nouveau chapitre, ensemble. »