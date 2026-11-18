Fidèle à l’équipe Picnic PostNL depuis ses débuts, le Néerlandais Nils Eekhoff ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en s’engageant pour deux saisons avec Décathlon CMA CGM.
🆕 Nils Eekhoff rejoint l’équipe ! 💙 Nils signe jusqu’en 2028 et portera nos couleurs pour les deux prochaines saisons. Bienvenue dans l’équipe, Nils ! 🙌 @nilseekhoff 🔗 https://t.co/JSgRX9q1le /// 🆕 Nils Eekhoff joins the team! 💙 Nils has signed through 2028 and will wear our colours for the next two seasons. Welcome to the team, Nils! 🙌 @nilseekhoff 🔗 https://t.co/JSgRX9q1le #DECATHLONCMACGMTEAM
— DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) November 18, 2026
Romain Bardet, futur manager sportif :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Nils Eekhoff au sein de notre effectif. Nils possède un profil particulièrement intéressant grâce à sa polyvalence, son expérience et son état d’esprit. Sa capacité à prendre des responsabilités et à fédérer le collectif sera un véritable atout pour notre équipe. Il contribuera, d’une part, à renforcer notre train du projet sprint, mais aussi à soutenir nos ambitions sur les courses par étapes. Nous souhaitons aussi continuer à développer son potentiel sur les classiques de printemps où il possède toutes les qualités nécessaires pour soutenir nos ambitions collectives. »
Nils Eekhoff :
« Je suis vraiment heureux de rejoindre l’équipe pour les deux prochaines saisons. Mon objectif est de retrouver mon meilleur niveau après l’opération que j’ai subie cette année et d’exprimer de nouveau tout mon potentiel. Je veux continuer à bien lancer les sprints et, je l’espère, être présent dans le final des classiques, tout en aidant mes coéquipiers à aller chercher la victoire. Je connais déjà beaucoup de coureurs de l’équipe et certains mêmes sont d’anciens coéquipiers. Le stage administratif de l’équipe a été une très belle occasion de rencontrer tout le monde, dans une superbe ambiance. J’ai vu l’équipe franchir de vrais caps ces dernières saisons et c’est formidable de faire partie d’un collectif aussi fort. »