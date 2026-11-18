Fidèle à l’équipe Picnic PostNL depuis ses débuts, le Néerlandais Nils Eekhoff ouvre un nouveau chapitre de sa carrière en s’engageant pour deux saisons avec Décathlon CMA CGM.

L’équipe Décathlon CMA CGM a officialisé, ce mercredi, la signature de Nils Eekhoff pour les deux prochaines saisons. À 28 ans, le coureur néerlandais quitte pour la première fois la formation Picnic PostNL, qu’il avait rejointe en 2020 après quatre années passées dans son équipe de développement. Mesurant 1,92 m et comptant deux victoires chez les professionnels, le robuste coureur apportera sa puissance et son expérience dans les sprints massifs ainsi que sur les classiques flandriennes au sein de la structure française.