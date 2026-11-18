À 37 ans, Primoz Roglic entamera le dernier chapitre de sa carrière au sein d’une autre équipe World Tour en 2027.

La formation NSN Cycling Team a officialisé, ce mercredi soir, l’arrivée de Primoz Roglic. Le multiple vainqueur de Grands Tours et champion olympique rejoint l’équipe suisse pour une durée d’un an. Avec les arrivées de Richard Carapaz, Santiago Buitrago, Lennert Van Eetvelt et donc du Slovène, l’équipe NSN se renforce pour la saison prochaine. À 37 ans, Roglic vient de terminer 2ème de La Vuelta 2026 avant de décrocher le titre de champion d’Europe du contre-la-montre à domicile. Alors qu’il n’était pas certain de continuer sa carrière après trois saisons chez Red Bull Bora-Hansgrohe, Roglic disputera sa dernière saison chez les professionnels sous les couleurs de la NSN.

That’s worth a follow back 📲 Welcome, @rogla! #WeAreNSN #ForFin | @weare_nsn https://t.co/YQwJvvzcaG — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) November 18, 2026

Primoz Roglic :

« J’ai toujours aimé les défis. C’est pour cela que je suis ici : pour les relever ensemble et voir ce que l’avenir nous réserve. Il m’a fallu du temps pour trouver comment entamer un chapitre de ma vie qui m’apporte de la sérénité. La réponse est en fait toute simple, et elle se trouve dans le nom même de l’équipe : « Never Say Never » (Ne jamais dire jamais). C’est une adéquation parfaite. Je pense qu’il me reste encore du travail à accomplir, tant en course que sur moi-même. J’ai la motivation et l’état d’esprit nécessaires non seulement pour courir, mais aussi pour accomplir de grandes choses. »

Kjell Carlström, manager général de NSN Cycling Team :

« Accueillir Primož Roglič au sein du NSN Cycling Team est un moment extrêmement enthousiasmant pour notre organisation. Dès nos premiers échanges, il est apparu évident que Primož conserve une immense passion pour ce sport, ainsi qu’une détermination constante à donner le meilleur de lui-même. La décision a donc été facile à prendre », déclare Kjell Carlström, manager général du NSN Cycling Team. »

« Primož est l’un des coureurs les plus remarquables de sa génération. Son palmarès parle de lui-même ; nous sommes extrêmement fiers d’intégrer à notre équipe un athlète doté d’une telle expérience, d’une telle qualité et d’une mentalité de vainqueur. Ce recrutement témoigne de nos ambitions pour l’avenir. Nous voulons rivaliser au plus haut niveau, viser des résultats majeurs et poursuivre la construction d’une équipe capable de grandes réalisations. Nous sommes convaincus que Primož jouera un rôle clé dans cette dynamique, et nous avons hâte de le voir courir sous les couleurs de NSN Cycling Team. »