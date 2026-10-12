Le champion de France juniors Simon Defrance fera ses premiers pas dans la catégorie Espoirs au sein de l’équipe UAE Team Emirates Gen Z.

L’équipe UAE Team Emirates Gen Z a annoncé l’arrivée de cinq nouveaux renforts pour la saison 2027 : Simon Defrance (FRA), Václav Ježek (CZE), Riccardo Lorello (ITA), José Emilio Rodríguez (MEX) et Luca Martinez (ESP) rejoindront l’effectif. Ces cinq coureurs, issus de différents stades du parcours de formation, allient certains des talents juniors les plus prometteurs à des coureurs s’étant déjà distingués dans la catégorie Espoirs (U23). Leur arrivée s’inscrit dans la continuité du développement du projet Gen Z, qui vise à repérer et former de jeunes coureurs au sein de la structure globale UAE Team Emirates-XRG.

We are thrilled to welcome our new Gen Z intake for 2027 👋 Our new arrivals continue the growth of the Gen Z project and its objective of identifying and developing young riders within the wider UAE Team Emirates-XRG structure ⤵️ 🇫🇷 Simon Defrance 🇨🇿 Václav Ježek 🇮🇹 Riccardo Lorello 🇲🇽 José Emilio Rodríguez 🇪🇸 Luca Martinez #WeAreUAE — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 12, 2026

Simon Defrance rejoint l’équipe après une dernière saison exceptionnelle chez les juniors au sein de l’équipe Soudal Quick-Step U19 . Le Français de 18 ans s’est imposé comme l’un des juniors les plus en vue de l’année 2026. Defrance a décroché le titre de champion de France junior sur route au terme d’une saison prolifique, tant sur le plan national qu’international, avant de signer la plus belle performance de sa jeune carrière lors des Championnats du monde sur route UCI à Montréal. Sur le circuit exigeant du Mont-Royal, il a décroché la médaille d’argent, derrière Benjamin Noval (Espagne). Ce résultat a couronné une saison charnière qui lui a ouvert les portes de la catégorie Espoirs (U23) avec Gen Z pour 2027.

Ces cinq nouvelles recrues renforcent encore davantage la dimension internationale du projet « Gen Z », avec l’arrivée dans l’équipe de développement de coureurs originaires de France, de République tchèque, d’Italie, du Mexique et d’Espagne pour la saison 2027.