UAE Team Emirates aura sa propre équipe de développement « UAE Team Emirates Gen Z » dès la saison prochaine.

L’équipe UAE Team Emirates va lancer son équipe développement en 2024. « UAE Team Emirates Gen Z » concourra au niveau continental et visera à former les futurs cyclistes des Émirats arabes unis et du monde entier. L’équipe comptera sur l’expérience de Matxin Fernandez, manageur sportif de l’équipe Wolrd Tour, pour superviser le projet en tant que directeur sportif. L’équipe Gen Z bénéficiera de la richesse des ressources partagées de UAE Team Emirates en termes d’utilisation de la structure de soutien la plus avancée ainsi que d’accès au meilleur matériel, coaching et nutrition.

Mauro Gianetti, directeur et PDG de l’équipe :

« Nous sommes heureux d’annoncer que nous travaillons à la création de l’équipe Gen Z pour concourir dans le cadre de l’ambition des Émirats arabes unis de développer le cyclisme, en soutien à un projet mondial qui a débuté en 2017. Nous nous engageons à aider les jeunes coureurs dans leur cheminement vers les rangs professionnels et nous nous préparons à lancer l’équipe l’année prochaine. L’équipe sera composée principalement de coureurs U-20 (génération Z) pour commencer et ils bénéficieront de la meilleure structure de soutien possible avec un accès à de nombreuses ressources déjà disponibles dans notre équipe professionnelle. Dans les mois à venir, nous aurons le cadre définitif et nous serons prêts à présenter le projet ».