Après huit saisons chez Picnic PostNL, Matt Winston rejoindra la direction sportive de Decathlon CMA CGM en 2027, où il retrouvera Romain Bardet.

L’équipe Decathlon CMA CGM poursuit la structuration de son encadrement en vue de la saison 2027 avec un recrutement de poids. La formation française a officialisé l’arrivée de Matt Winston au sein de sa direction sportive, mettant ainsi un terme aux huit années de collaboration du technicien britannique avec la structure Picnic PostNL. Ce transfert marque surtout des retrouvailles avec Romain Bardet (coureur de l’équipe Picnic PostNL entre 2021 et 2025), qui prendra les rênes du management sportif de l’équipe tricolore au 1er janvier prochain.

🆕 Matt Winston rejoint l’équipe en tant que directeur sportif. Après 8 ans chez Picnic PostNL, il apporte son expérience auprès des sprinteurs comme des leaders au général. Bienvenue Matt ! 🔗 https://t.co/oEv1coKgnV /// 🆕 Matt Winston joins the team as sports director! After 8 years at Picnic PostNL, he brings his experience working with both sprinters and general classification leaders. Welcome Matt! 🔗 https://t.co/oEv1coKgnV #DECATHLONCMACGMTEAM — DECATHLON CMA CGM TEAM (@decathloncmacgm) November 24, 2026

Romain Bardet :

« Nous sommes très heureux d’accueillir Matt Winston au sein de notre équipe. Son arrivée s’inscrit pleinement dans notre volonté de poursuivre le développement d’un projet ambitieux, tourné vers l’international, qui a été un élément déterminant dans sa décision de nous rejoindre. Après plusieurs très belles années chez Picnic PostNL durant lesquelles il a contribué à faire progresser et à accompagner certains grands talents jusqu’aux podiums de Grands Tours. Son expérience, aussi bien dans l’accompagnement des sprinteurs que dans celui des leaders au classement général, constitue un véritable atout pour notre équipe. »

Matt Winston :

« Je suis vraiment ravi de rejoindre Decathlon CMA CGM. J’ai vécu huit très belles années chez Picnic PostNL, et Romain Bardet y a beaucoup contribué : nous avons célébré de belles courses ensemble. J’ai hâte de relever de nouveaux défis et de découvrir une nouvelle façon de travailler, et je suis convaincu que nous vivrons encore beaucoup de grands moments. Je vais m’attacher à travailler avec les autres directeurs sportifs et le management pour permettre à l’équipe de performer au meilleur niveau, avec de grandes ambitions. C’est une équipe internationale et j’ai hâte de commencer. Je connais déjà certains directeurs sportifs de l’équipe : je me réjouis de démarrer cette nouvelle aventure. »