Après Egan Bernal, sept autres coureurs ont prolongé leur contrat chez Netcompany Ineos, dont le Breton Axel Laurance.

La formation Netcompany Ineos a annoncé, ce mardi, la prolongation de contrat de sept de ses coureurs. Connor Swift, Sam Watson, Tobias Foss, Axel Laurance, Kim Heiduk, Brandon Rivera et Óscar Rodríguez feront bien partie de l’effectif la saison prochaine. La majorité des coureurs ont prolongé pour deux saisons hormis Connor Swift (trois ans) et Óscar Rodríguez, qui a uniquement signé pour 2027.

2027 🤝 We’re excited to secure a strong core of riders for next season and beyond, extending the contracts of Connor Swift, Sam Watson, Tobias Foss, Axel Laurance, Kim Heiduk, Brandon Rivera and Óscar Rodríguez. https://t.co/ydglCTQ3Ft https://t.co/d3t1qY2s58 — Netcompany INEOS (@NetcompanyINEOS) November 24, 2026

Geraint Thomas, directeur de la compétition :

C’est une excellente chose que ces coureurs restent avec nous. Garantir la solidité et la profondeur de l’effectif dans son ensemble est une priorité si l’on veut être compétitif tout au long de la saison. « Chacun de ces coureurs apporte quelque chose de différent, et ils auront tous un rôle important à jouer dans ce que nous cherchons à accomplir. Ils connaissent bien l’équipe et sont motivés par ce que nous construisons ensemble pour la saison prochaine et au-delà. »

Axel Laurance :

« C’était une décision facile à prendre pour moi, car je me suis senti chez moi ici dès le début. Au cours des deux dernières années, j’ai beaucoup évolué, tant en tant que coureur qu’en tant qu’individu, et je suis convaincu que c’est l’environnement idéal pour continuer à progresser et à performer au plus haut niveau. Je suis enthousiaste à l’idée de ce que nous pourrons accomplir ensemble au cours des deux prochaines années ; je suis déterminé à continuer à m’améliorer, à obtenir de bons résultats et à contribuer au succès de l’équipe. »