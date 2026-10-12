Valentina Cavallar a indiqué avoir subi un contrôle antidopage quelques heures seulement après le décès de sa mère.

Dans un message publié sur Instagram, la cycliste professionnelle Valentina Cavallar a indiqué avoir subi un contrôle antidopage le jour de décès de sa mère en septembre dernier. L’Autrichienne du Team SD Worx – Protime, qui n’a plus couru depuis le mois d’août, dénonce les circonstances de l’évènement. « Devoir subir un contrôle antidopage dans ces circonstances me semble profondément douloureux, profondément déplacé et irrespectueux envers ma famille », affirme la coureuse de 25 ans.

Valentina Cavallar :

« Pour des raisons personnelles et familiales, j’ai dû mettre fin tôt à ma saison après le Tour de France de cette année. D’habitude, je préfère garder ma vie privée loin des yeux du public, mais c’est quelque chose que je pense important de partager. Perdre ma mère en septembre a changé ma façon de voir la vie pour toujours. J’ai toujours su à quel point ma famille était importante pour moi, mais je ne pense pas avoir vraiment compris à quel point jusqu’à ce que je doive vivre la vie sans ma mère. Ce qui a rendu cette expérience encore plus difficile, c’est que quelques heures seulement après le décès de ma mère, j’ai dû subir un contrôle antidopage à la maison, dans la pièce à côté de l’endroit où elle était allongée. «

« Je comprends l’importance du sport propre, et j’ai toujours respecté la responsabilité qui découle d’être un athlète professionnel. Mais à ce moment-là, je ne pensais clairement pas au cyclisme, à la compétition ou à mes responsabilités en tant qu’athlète. J’étais une fille qui venait de perdre sa maman. Devoir subir un contrôle antidopage dans ces circonstances me semble profondément douloureux, profondément déplacé et irrespectueux envers ma famille. Ce fut un moment qui m’a fait réfléchir à la facilité d’oublier que derrière chaque athlète, il y a un être humain avec une vie, une famille et des émotions qui ne disparaissent pas simplement quand les responsabilités du sport professionnel commencent. Je crois au sport propre. Mais je crois aussi que l’humanité, la compassion et le respect ne doivent jamais être oubliés. »