Visma quitte le nom de l’équipe cycliste dès la saison prochaine, tout en restant un pilier du projet.

Le partenariat entre Visma et l’équipe cycliste Visma | Lease a Bike prend un nouveau virage. Dès la saison prochaine, l’éditeur de logiciels ne donnera plus son nom à la formation. Il reste toutefois un soutien majeur en devenant le deuxième « partenaire fondateur » officiel de Yellow B. (la structure qui gère l’équipe), rejoignant ainsi Jumbo. Ce retrait du nom de l’équipe répond à une logique commerciale. Arrivé en 2019 pour faire connaître sa marque à travers l’Europe, le groupe Visma a depuis fortement grandi en rachetant de nombreux éditeurs locaux (s’implantant sur 12 nouveaux marchés en Europe et en Amérique latine).

Building further on our shared culture. From Title Partner to Founding Partner. Visma continues to stay with our team. ❤️ “It’s fantastic that Visma is extending its partnership with our team. Visma believed in our ambitions when we started working together in 2019. Having Visma stay with the team as a Founding Partner reflects what we’ve built together.” – our CEO Richard Plugge Read more: https://t.co/WZ4K2YxrGp — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) November 26, 2026

Plutôt que d’afficher uniquement son nom global, Visma va donc profiter du maillot dès l’an prochain pour mettre en avant les logos de ses principales filiales européennes spécialisées dans les logiciels de comptabilité pour PME. L’identité de ces marques sera révélée plus tard. Au-delà du sponsoring maillot, Visma conserve son rôle de partenaire technologique. L’entreprise continuera de fournir ses outils d’analyse à la formation néerlandaise, notamment le camion de données « Control Room » utilisé en course et ses modèles d’intelligence artificielle dédiés à la nutrition des coureurs. Si le nouveau nom de l’équipe n’a pas encore été officialisé, la présence de Lease a Bike aux côtés de la formation est, elle, d’ores et déjà assurée.

Merete Hverven, PDG de Visma :

« Nous sommes extrêmement fiers de notre partenariat avec le Team Visma | Lease a Bike et des résultats incroyables que nous avons obtenus ensemble, portés par une culture commune faite de travail d’équipe, d’engagement et d’innovation. Il y a eu tant de moments forts et inspirants : du triplé historique sur les Grands Tours en 2023 au retour héroïque de Jonas Vingegaard après sa terrible chute en 2024, sans oublier la victoire au sprint de Wout van Aert à Paris lors de la dernière étape du Tour de France l’an dernier. Même si notre partenariat prend désormais une nouvelle forme, nous sommes ravis de continuer à soutenir cette équipe formidable et avons hâte de poursuivre nos encouragements. »

Richard Plugge, PDG du Team Visma | Lease a Bike :

« C’est formidable que Visma prolonge son partenariat avec notre équipe. Visma a cru en nos ambitions dès le début de notre collaboration en 2019. Depuis, nous avons partagé des moments dont nous n’osions même pas rêver à l’époque. Je suis reconnaissant envers toutes les équipes de Visma pour la confiance qu’elles nous ont accordée au fil des années. Voir Visma rester aux côtés de l’équipe en tant que partenaire fondateur reflète tout ce que nous avons bâti ensemble. »