Le prometteur Seff Van Kerckhove quitte Decathlon CMA CGM pour Visma | Lease a Bike, où il retrouvera son frère Matisse.

Jusqu’ici membre de l’équipe U19 et attendu en WorldTour l’an prochain chez Decathlon CMA CGM, le jeune coureur belge Seff Van Kerckhove va finalement rejoindre Visma | Lease a Bike la saison prochaine. L’équipe néerlandaise a annoncé son arrivée ce mardi, avec un contrat courant jusqu’en 2030. Visma-Lease a Bike précise que Van Kerckhove restera dans sa structure de développement, mais qu’il devrait rapidement faire son chemin vers l’élite.

Welcome to the team, Seff 🐝 The Belgian rider will join our team until 2030, where he will have the opportunity to further develop within the team's performance structure. Read more: https://t.co/8Gnapdpkk7 pic.twitter.com/0q3LoHte4o — Team Visma | Lease a Bike Development Team (@visma_lab_devo) October 13, 2026

« C’est un immense honneur de rejoindre l’une des plus grandes équipes du cyclisme, » a commenté le coureur belge. « Je crois au projet sportif de l’équipe et je suis convaincu qu’elle m’offre l’environnement idéal pour continuer à progresser et donner le meilleur de moi-même. Dès les premiers échanges, j’ai senti que cette équipe me correspondait parfaitement. Sa vision sportive et la manière dont tout est organisé me plaisent énormément. »

Aux côtés de son frère Matisse Van Kerckhove

À tout juste 18 ans, Seff Van Kerckhove a remporté cette saison 2026 la Classique des Alpes juniors et le Giro della Lunigiana. Il est également champion de Belgique du contre-la-montre chez les espoirs. Il n’a cependant pas pu participer aux Championnats d’Europe juniors en raison d’une fracture costovertebrale survenue à la suite d’une collision avec une voiture lors d’un entraînement en septembre. Il retrouvera dans sa nouvelle équipe son grand frère Matisse Van Kerckhove, qui devrait, de son côté, passer chez les professionnels cet hiver.

« Avec cet accord à long terme, Visma-Lease a Bike investit dans un jeune coureur talentueux qui a déjà démontré ses qualités dans plusieurs disciplines. Ses performances, notamment en montagne et en contre-la-montre, ont montré qu’il possède un potentiel prometteur que l’équipe a hâte de l’aider à développer au cours des prochaines années », précise le communiqué annonçant l’arrivée du coureur.