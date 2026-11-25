La virgule s’invite dans le peloton : dès 2027, Nike Cycling s’affichera officiellement sur les maillots du Team Visma | Lease a Bike.

L’équipe Visma | Lease a Bike va étendre son partenariat avec Nike Cycling en 2027. Le logo de la firme américaine figurera sur la tenue de course de l’équipe dès la saison prochaine. L’équipe néerlandaise reçoit des vêtements Nike pour ses coureurs et son personnel depuis le Tour de France 2025. Ce partenariat élargi permettra également à Nike Cycling d’être visible sur le vélo, en collaboration avec Nimbl, qui continue de fournir l’équipement de course de l’équipe. Nimbl apporte son expertise en matière de matériaux, de coupe et de personnalisation, tandis que Nike Cycling contribue au développement grâce à son savoir-faire en innovation et en design. Les logos des deux marques figureront sur la tenue de course à partir de 2027.

Finally, the swoosh is back into cycling. And it starts with us. Nike x Team Visma | Lease a Bike. Let’s ride. Proud and excited to share that we’re expanding and further strengthening our partnership with Nike Cycling in 2027. The Nike logo will appear on our race kit from next season. Read more here: https://t.co/NraLJGWqzX — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) November 25, 2026

Richard Plugge, PDG de l’équipe Visma | Lease a Bike :

« Nous exigeons le meilleur de tout ce qui contribue à notre succès, y compris notre équipement. Nimbl est un spécialiste qui partage cette ambition. L’expertise et la créativité de Nike Cycling, intégrées à ce partenariat, nous offrent de nouvelles perspectives. Peu de marques ont autant œuvré que Nike pour populariser le sport et les athlètes à l’échelle mondiale. Nous sommes fiers de mettre cette expérience au service de notre partenariat avec Nike Cycling et de franchir ensemble cette nouvelle étape. Nous souhaitons construire ensemble un projet qui fasse progresser à la fois notre équipe et le cyclisme. »