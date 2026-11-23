Après ses victoires ce week-end lors de la Coupe de France de cyclo-cross à Issoire, Aubin Sparfel reste invaincu cet hiver.

Six victoires en six courses. Aubin Sparfel a lancé sa saison de cyclo-cross de la meilleure des manières. Fin octobre, il remporte les deux premières manches de la Coupe de France à Nommay, chez les Élites. Le 1er novembre, il remporte le Koppenbergcross chez les Espoirs avant de devenir champion d’Europe dans cette catégorie six jours plus tard. À 20 ans, Sparfel domine les débats en ce début de saison.

6 cyclo-cross, 6 victoires 🏆 Après un début de course disputé, Aubin Sparfel s’impose sur la 4e manche de coupe de France de cyclo-cross Élites ! 😍 https://t.co/liZApb04o4 — DECATHLON CMA CGM NewGen (@DCT_NewGen) November 22, 2026

Plusieurs courses chez les Élites au programme

Aubin Sparfel ne devrait pas disputer les manches finales de la Coupe de France qui auront lieu les 12 et 13 décembre à Saint-Prouant (Vendée). Le coureur de la Decathlon CMA CGM Development Team va se concentrer sur les manches de Coupe du monde et les Championnats du monde U23, où il visera le maillot arc-en-ciel. Sparfel sera également l’un des favoris lors des championnats de France Élite le 10 janvier à Quelneuc. Sur certaines manches de la Coupe du monde, le Vosgien se frottera aux meilleurs coureurs mondiaux. En l’absence de course dédiée aux Espoirs, les coureurs U23 s’élancent en même temps que les Élites à Anvers, Hofstade-Plage, Namur ou encore à Zonhoven.

Le calendrier d’Aubin Sparfel :

Décembre 2026

17 décembre : Zilvermeercross à Mol (Belgique) — Élites

Zilvermeercross 19 décembre : Coupe du Monde à Anvers (Belgique) — Élites

20 décembre : Coupe du Monde à Coxyde (Belgique) — Espoirs (U23)

22 décembre : Hofstade-Plage Cross (Belgique) — Élites

27 décembre : Coupe du Monde à Namur (Belgique) — Élites

29 décembre : Coupe du Monde à Besançon (France) — Espoirs (U23)

Janvier 2027