Après l’arrivée de Paul Penhoët dans les rangs de la Groupama-FDJ depuis le 1er août, ce sont 7 autres coureurs de la Conti qui rejoindront la formation World Tour en 2023. Les 7 coureurs de la Conti qui rejoidront la Groupama FDJ en 2023 :

Lorenzo Germani

Romain Grégoire

Lenny Martinez

Enzo Paleni

Laurence Pithie

Reuben Thompson

Sam Watson

Romain Grégoire :

« C’est une fierté d’atteindre le plus haut niveau de notre sport, mais ce n’est pas une finalité. J’espère que ce n’est que le début de l’aventure. Je me suis tout de suite senti bien à La Conti. Quand on évolue dans une atmosphère qui nous convient, ça se ressent sur les résultats. En début d’année, on aurait pu craindre la barrière de la langue mais, une fois sur le vélo, on a le même maillot et le même objectif. Chaque week-end, on est surpris de nos performances. On marche tous dans la même direction, ce n’est pas un hasard si 10 coureurs sur 13 se sont imposés cette année. On en profite. Personnellement, j’ai remporté de belles courses, ça m’a apporté beaucoup de confiance. Certaines courses me font rêver comme Liège-Bastogne-Liège, que j’ai remporté chez les Espoirs, ou le Tour de Lombardie. Je rêve aussi de Grand Tour et, bien sûr, du Tour de France. L’année prochaine, j’espère déjà pouvoir m’exprimer et apprendre auprès de nos leaders. Jouer un rôle d’équipier est essentiel dans l’apprentissage. J’ai également eu cette mission cette année, pour recevoir il faut savoir donner, j’y trouve également beaucoup de plaisir que ce soit en montagne mais aussi quand je roule pour emmener un sprint. »

Lenny Martinez :

« Je suis très content d’intégrer l’équipe WorldTour. J’aurais passé toutes les étapes avec l’équipe Groupama-FDJ, après le Programme Juniors et La Conti, c’est dans la continuité. Je me sens bien dans l’équipe, ensemble, nous n’allons pas griller les étapes et je vais continuer à progresser. J’ai énormément appris cette année, notamment sur le travail d’équipe, que ce soit aider mes leaders ou être leader moi-même et profiter du travail des équipiers. Je suis un grimpeur, j’aime quand les courses sont difficiles avec des enchaînements de cols et des rythmes soutenus. J’ai remporté le classement général du Val d’Aoste cette année, ça a validé les bons résultats que j’avais en montagne. J’ai également pu disputer plusieurs courses avec l’équipe WorldTour et côtoyer Thibaut Pinot et David Gaudu (le Tour des Alpes, Laigueglia, la Mercan’tour). J’espère notamment pouvoir aider David Gaudu en montagne les prochaines saisons. Il marche fort, c’est motivant. »