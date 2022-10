Donavan Grondin a prolongé son contrat avec l’équipe Arkéa-Samsic. Le coureur de 22 ans, médaillé de bronze aux JO de Tokyo en 2021, compte, à l’occasion de ces trois dernières années, trois podiums sur piste: 2 au niveau international (3ème des JO de Tokyo en Américaine, et 1er des Championnats du Monde du scratch en 2021), et 1 à l’échelon continental (1er des Championnats d’Europe de l’omnium en 2022, à Munich).

Donavan Gondin suite à sa prolongation chez Arkea-Samsic

« Prolonger mon contrat au sein de l’équipe Arkéa-Samsic, c’est une grande satisfaction pour moi, ainsi qu’un gage de confiance de la part de Emmanuel Hubert à mon égard. Cela implique aussi que je dois la lui rendre sur le terrain des compétitions au travers de mes résultats, tout en continuant à avoir une progression linéaire. J’ai été perturbé, je pense, plus que d’autres lors de ma première saison par l’arrêt des compétitions en raison du covid-19, car j’étais néo-pro et je découvrais le métier de coureur cycliste professionnel. Arriver à prendre mes marques avec une saison hachée de la sorte ne fut pas simple. Mais j’y suis parvenu. Je manquais de surcroit de foncier et de distance sur la route. J’ai également jonglé entre les deux disciplines, peut être au détriment de mes résultats et entraînement sur la route.

Je suis parvenu à trouver le bon équilibre cette année en ayant demandé à mon entraîneur au sein de l’équipe Arkéa-Samsic, d’accentuer mon entraînement foncier sur la route. Je pense avoir trouvé la bonne balance pour continuer à progresser en qualité de routier. En ce qui concerne mes résultats sur la piste, le contrat a été rempli en partie lors de ces trois premières années, avec le grand objectif qui était de ramener une médaille de Tokyo, auquel s’est ajouté l’an passé à Roubaix le maillot de Champion du Monde du scratch »