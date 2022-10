Jonas Vingegaard a remporté le Tour de France Prudential Singapour Critérium devant Chris Froome et Vincenzo Nibali. Avec deux attaques dans le dernier tour, le porteur du maillot jaune s’est imposé en solitaire à l’issue de ces 65km de course. Cette épreuve, ou plutôt cette représentation du Tour de France à l’étranger, a vu Mark Cavendish remporter le classement par points, Yao Boon Kiak le prix de la combativité et Jasper Philipsen le prix du meilleur jeune.