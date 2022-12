Après la chute de la B&B, Axel Laurence rejoint Alpecin-Deceuninck. Le Français de 21 ans a signé un contrat pour 2023 et 2024. Axel rejoindra l’équipe de développement à partir du 1er janvier et fera son passage dans le WorldTour au plus tard le 1er janvier 2024. A annoncé l’équipe.

Axel Laurence s’exprime au sujet de sa signature avec Alpecin Deceuninck

« Je suis extrêmement fier de ce transfert. Je suis convaincu que je peux me développer davantage chez Alpecin-Deceuninck et que j’évoluerai pas à pas vers la meilleure version de moi-même. Sans aucun doute, ce sera une belle histoire. «