Le parcours de la troisième étape du Tour de France entre Amorebieta, en Espagne, et Bayonne, devra être en partie modifié, au regard des « fragilités » d’une route de corniche, touchée par l’érosion, a-t-on appris vendredi auprès du département des Pyrénées-Atlantiques. Les coureurs devaient emprunter la route dite de la Corniche, surplombant le front de mer, dans la commune d’Urrugne, peu après Hendaye.

« C’est un tronçon d’un peu moins de dix kilomètres qui pose problème et qui avait fait l’objet d’un premier avis défavorable de la préfecture et des communes concernées », indique le département, confirmant une information de France Bleu Pays basque.

Les organisateurs du Tour et les services du département vont désormais « étudier des tracés alternatifs » pour éviter cette portion de route « certes magnifique », « mais sur laquelle on ne peut pas se permettre d’agglutiner des milliers de personnes » et tous les véhicules qui accompagnent le Tour, précise-t-on de même source.

Jointe par l’AFP, la société organisatrice du Tour, Amaury Sport Organisation (ASO), n’a pas souhaité faire de commentaire. Cette semaine déjà, la préfecture avait interdit le stationnement sur les falaises en bordure de route, au regard « des risques réels d’effondrement », alors que des centaines de curieux s’y étaient massés pour observer la vague géante Belharra, au large. Depuis novembre 2021, un sentier pédestre qui longe les falaises est également fermé, à la suite d’éboulements.