Luca Mozzato sera le 30ème coureur de l’équipe Arkéa-Samsic pour la saison 2023. Le sprinteur italien souhaite gagner des courses, mais il peut aussi se fondre dans un train afin d’aider les autres sprinteurs de l’équipe pour aller décrocher des succès. A son palmarès on retrouve un titre de Champion d’Italie contre-la-montre par équipes juniors, 2016, 4ème des Championnats du Monde juniors, 2016, 3ème Nokere-Koerse 2021, 3ème de l’Egmont Racing Race, 1er du classement des jeunes de la Coupe de France 2022, 2ème du Tro Bro Léon 2022, 2ème du Grand Prix Marcel Kint 2022, 3ème du Tour de Vendée 2022, 5ème de Paris-Tours 2022 et 1 participation au Tour de France.

Luca Mozzato s’exprime au sujet de son recrutement chez Arkéa Samsic

Luca Mozzato :« Signer chez Arkéa-Samsic représente une très belle opportunité pour moi compte tenu de la situation dans laquelle je me trouvais ces derniers jours. Je suis de surcroît heureux de rester en France, de continuer à porter les couleurs bretonnes au sein d’une formation encore plus forte, et qui accèdera en 2023 à l’UCI WorldTour. Arkéa-Samsic est une structure ancrée depuis de nombreuses année dans le peloton professionnel. Je me sens bien en France. Je parle la langue, les courses de votre calendrier national me plaisent. Je sens que je vais très vite m’intégrer. J’ai comme tout coureur l’objectif et l’envie de gagner, et pour moi cela coïnciderait à débloquer mon compteur victoire chez les professionnels. »

« Je peux bien évidemment me mettre aussi au service du collectif afin d’aider les autres sprinteurs à décrocher des succès. J’ai de l’ambition à titre individuel, mais le mot collectif compte également pour moi. Je tiendrai le rôle que les directeurs-sportifs me donneront. Enfin, courir sur des vélos Bianchi, me plaît et me motive énormément. J’ai déjà roulé sur un vélo Bianchi par le passé. C’était dans les rangs juniors, et cette saison-là – 2016 – je me classe 4ème des Championnats du Monde juniors de Doha. J’ai vraiment hâte de tester le Oltre RC, je suis impatient de rejoindre l’équipe Arkea-Samsic et d’être en 2023 ».