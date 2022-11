Le coureur colombien au palmarès éloquent, Nairo Quintana, aurait trouvé une nouvelle équipe pour la saison 2023. Plusieurs rumeurs s’affrontent pour savoir laquelle.

Contraint de rompre son contrat avec l’équipe Arkea-Samsic après deux contrôles positifs au Tramadol lors du dernier Tour de France, Nairo Quintana s’est trouvé sans équipe. Disqualifié de la grande boucle, mais pas suspendu, il est donc libre de courir de nouveau. Le coureur colombien aurait signé avec un nouveau groupe sans pour autant en révéler le nom. Différentes rumeurs évoquent plusieurs équipes dont un retour chez Movistar. Le point sur la situation et les rumeurs.

Nairo Quintana fixé sur son avenir dans une équipe World Tour

C’est lors d’une course cycliste Gran Fondo organisée en Colombie à laquelle il avait été invité que Nairo Quintara s’est exprimé sur son futur lors d’une conférence de presse. Le coureur colombien a assuré qu’il allait courir l’an prochain pour une équipe World Tour et devrait participer à de grandes courses internationales : « Je serai en WorldTour » avant de poursuivre : « Je vais continuer à courir dur, j’avance. Je reste motivé pour gagner des courses et représenter mon pays. L’année prochaine, vous verrez certainement Nairo Quintana participer à l’une de vos courses préférées ».

Une déclaration qui laisse donc supposer que le vainqueur 2014 du Tour d’Italie, du Tour d’Espagne en 2016 et triple podium du Tour de France aurait déjà signé un contrat, mais que celui-ci doit rester secret selon la politique de l’équipe, comme l’assurent nos confrères colombiens du magazine de cyclisme, « Ciclismo Colombiano ».

Les rumeurs autour de sa prochaine équipe

Les rumeurs autour de la prochaine équipe du coureur de 32 ans vont bon train. Certaines semblent toutefois plus solides que d’autres. L’équipe Bahrain Victorious, un temps citée, a démenti l’arrivée du coureur colombien dans ses rangs selon nos confrères de « VeloNews ». Un temps évoquée après les révélations de Nairo Quintana sur ses bonnes relations avec son ancienne équipe Movistar, la piste aurait, elle aussi, été démentie par l’équipe espagnole qui assure être au complet. Il arrive cependant que certaines équipes préfèrent nier des contacts dans un premier temps avant d’officialiser une signature.

En dehors de ces deux équipes, d’autres possibilités sont évoquées par la presse colombienne comme l’équipe américaine EF Education EasyPost qui a déjà un groupe composé de plusieurs coureurs d’Amérique latine et qui est à la recherche d’un grand leader. Israel-Premier Tech, qui n’hésite pas à recruter des vétérans du peloton au palmarès important, est aussi évoquée par nos confrères colombiens, tout comme l’équipe belge, Intermarché-Wanty-Gobert. Notez enfin que Nairo a aimablement refusé la proposition d’une équipe colombienne de 3ème division.