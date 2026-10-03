Pauline Ferrand-Prévot ou encore Cédrine Kerbaol seront présentes lors de la 42ᵉ édition du Roc d’Azur CIC, du 7 au 11 octobre 2026.

42ᵉ édition du Roc d’Azur CIC, du 7 au 11 octobre 2026, près de 19 000 inscrits aux épreuves

Des championnes et des champions de renom : Pauline Ferrand-Prévot, Cédrine Kerbaol, Maëva Squiban, Marion Bunel, Julien Absalon, Lilian Calmejane, Mathis Azzaro, Jordan Sarrou, Steve Chainel, Yoann Offredo, Isabeau Courdurier, Kilian Bron, Mathis Dumas et Juan Arbelaez

300 exposants et de nombreuses personnalités sur le salon, à la Base Nature François Léotard de Fréjus

Le Roc d’Azur CIC diffusé en direct sur la chaîne L’Équipe, dimanche 11 octobre de 8h05 à 11h20

Un parcours ajusté sur le Roc Marathon by Škoda pour davantage de confort pour les participants

Retour de la Clean Walk avec le soutien du CIC le 3 octobre à Fréjus

Le cyclisme féminin à l’honneur au Roc d’Azur

La 42ᵉ édition du Roc d’Azur CIC s’apprête à réunir pendant cinq jours, du 7 au 11 octobre 2026, les passionnés de vélo et de sports outdoor sur les sentiers varois des massifs des Maures et de l’Estérel. Cette nouvelle édition sera notamment marquée par une forte présence du cyclisme féminin. Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) et Maëva Squiban (UAE Team ADQ), toutes deux engagées récemment sur les championnats du monde sur route au Canada, seront présentes. Maëva Squiban, double vainqueure d’étape du Tour de France Femmes avec Zwift 2025, prendra le départ de la Continental Gravel Roc, longue de 77,4 km, le samedi 10 octobre.

Pauline Ferrand-Prévot, lauréate du Tour de France Femmes avec Zwift 2025, est une des têtes d’affiche de cette édition. La championne olympique de VTT 2024 participera à plusieurs rendez-vous au cœur du salon, notamment sur la scène du Roc d’Azur CIC le samedi 10 octobre (15 h) et au stand HiPRO. Les coureuses de l’équipe de France Marion Bunel, (Visma – Lease a Bike), et Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) iront à la rencontre du public sur le stand CIC, vendredi et samedi. Cette présence de l’élite du cyclisme féminin illustre l’évolution du Roc d’Azur CIC, devenu au fil des années un rendez-vous ouvert à toutes les pratiques et à tous les publics.

Patrice Cauvet, Directeur Général Adjoint CIC :

« De nombreux jeunes des écoles locales seront invités au Roc d’Azur CIC pour s’initier au Savoir Rouler à Vélo, mais aussi pour partager un moment d’échange et de réflexion autour du livret pédagogique, en compagnie de certains athlètes de l’Équipe de France que nous accompagnons tout au long de l’année. Ils nous feront le plaisir de venir à la rencontre du public sur notre stand pendant les quatre jours. »

Le Roc d’Azur CIC en direct sur la chaîne L’Équipe

Épreuve reine, le Roc d’Azur CIC (55 km) sera à suivre en direct à la télévision le dimanche 11 octobre, de 8h05 à 11h20, sur la chaîne L’Équipe. Les téléspectateurs pourront suivre les principaux protagonistes de cette 42ᵉ édition en action sur les sentiers varois. En l’absence des lauréats de 2025, les Italiens Jakob Dorigoni et Giorgia Marchet, la compétition s’annonce très ouverte. Chez les hommes, les Transalpins Stefano Goria et Davide Foccoli, respectivement 4e et 5e mondiaux en catégorie XCM, figurent parmi les favoris avec le Colombien Hector Leonardo Paez Leon (3e du Roc d’Azur CIC en 2025 et 4e en 2024).

Côté tricolore, Jordan Sarrou, quintuple vainqueur de l’épreuve et recordman du nombre de victoires sur le Roc d’Azur CIC, va à nouveau participer à la course du dimanche. Joshua Dubau, 3e de l’épreuve en 2024, essaiera de tirer son épingle du jeu. Chez les femmes, l’Italienne Chiara Gualandi (3e l’an dernier) est de retour pour viser la victoire. Elle fera face à ses compatriotes, Sandra Mairhofer (2e en 2024) et Greta Seiwald (3e en 2024).

Le Roc Marathon by Škoda, un parcours repensé

Autre temps fort, le Roc Marathon by Škoda, épreuve longue distance de 100,6 km, aura lieu le vendredi 9 octobre. Cette année, le parcours a été ajusté afin d’offrir davantage de confort aux participants, notamment dans sa partie finale. Pour la première fois, ils seront seuls sur l’intégralité du tracé, leur permettant de terminer l’épreuve dans de meilleures conditions.