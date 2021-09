Granfondo Stelvio Santini : l’édition 2021 réunira 2.600 coureurs

Publié le 02/09/2021 20:00

Malgré les conditions sanitaires et un report, l’édition 2021 du Granfondo Stelvio Santini s’annonce comme un véritable succès et réunira 2.600 coureurs dont près de deux tiers d’étrangers.

La Granfondo Stelvio Santini est une course mythique pour les amateurs. Elle se dispute dans les Alpes italiennes près de la Suisse. Le parcours se déroule dans un cadre spectaculaire et se conclu par l’ascension de l'Alta Valtellina à 2.758 mètres d’altitude. 3 parcours sont au programme, un court de 60 Km avec 1.950 mètres de dénivelé, un moyen de 137.9 Km et 3.053 mètres de dénivelé et enfin, le plus populaire, le parcours long de 151.3 Km et ses 4.058 mètres de dénivelé.





Une participation massive malgré les conditions sanitaires

La situation sanitaire actuelle a dû forcer les organisateurs à reporter, en avril dernier, l’événement à la date du 12 septembre 2021 après l’annulation de l’édition 2020. La pandémie et le report n’ont toutefois pas découragé les amateurs de haute montagne puisque pas moins de 2.600 participants se sont inscrits. Le parcours historique est bien sûr populaire en Italie mais aussi au-delà de ses frontières puisque 63% des inscrits sont étrangers. 54 nations seront représentées au total. C’est chez nos voisins allemands, avec 270 participants, que l’événement est le plus populaire hors Italie suivi de près par le Danemark et ses 250 coureurs et la Grande-Bretagne avec 160 inscrits. Notez que 204 femmes soit environ 8% des inscrits prendront aussi le départ.

3 parcours au programme de la Granfondo Stelvio Santini

Les amateurs de montagne ont pu choisir entre 3 parcours proposant des difficultés différentes selon leur niveau. Les trois circuits se terminent par la difficile ascension de l’Alta Valtellina qui culmine à 2.758 mètres d’altitude et qui offre un décor à couper le souffle.

Le parcours long de Granfondo Stelvio Santini : le plus populaire

L’épreuve la plus populaire de l’événement est le parcours long qui propose 3 ascensions le long des 151.3 Km qui le composent. Après une longue descente depuis le village de Bormio à 1.225 mètres d’altitude, il passera par Bianzone à 444 mètres d’altitude pour la première bosse grimpant à 846 mètres. Elle est suivie d’une descente et d’une nouvelle ascension à 1.727 mètres d’altitude dans le village de Mortirolo. Une nouvelle descente avant d’attaquer la mythique ascension de l’Alta Valtellina pour atteindre Stelvio à 2.758 mètres d’altitude. 1.572 coureurs ont choisi ce parcours particulièrement difficile. Le départ sera donné à 7H00.

Le parcours moyen avec une ascension de moins

Le parcours moyen se disputera sur 137.9 Km. Il partira aussi de Bormio et se conclura à Stelvio comme le parcours long. La différence notable entre les deux circuits et que le parcours moyen évite l’ascension intermédiaire de Mortirolo et ses 1.727 mètres d’altitude. 693 coureurs ont choisi ce circuit plus aisé mais qui présente toutefois 3.053 mètres de dénivelé.





Le parcours court de la Granfondo Stelvio Santini et ses 60 Km

Le circuit court qui, hormis une petite bosse intermédiaire à Sondalo, se limite essentiellement à l’ascension de L’Alta Valtellina a été le choix de 328 coureurs qui souhaitent se tester et affronter la terrible ascension vers Stelvio. Le parcours court de Granfondo Stelvio Santini présente toutefois un dénivelé de près de 2.000 mètres.