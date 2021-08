La Haute Route Alpes : La course amateur la plus difficile du monde

Publié le 13/08/2021 11:19

La Haute Route Alpes s'apprête à fêter ses 10 ans de la plus belles des manières. Du 22 au 28 août, 450 cyclistes amateurs ont rendez-vous avec 20 des cols et ascensions les plus mythiques des Alpes.

Cette édition anniversaire reliera en effet Megève à Nice en passant par la Colombière, l’Iseran, le Galibier, le Lautaret, sans oublier les montées vers Tignes, Vars ou encore l’Alpe d’Huez.

800 KM et 21 000 mètre de dénivelé positif

Participer à la Haute Route est une aventure humaine partagée entre passionnés autant qu'un véritable défi physique. Seule course de 7 jours au calendrier, la Haute Route Alpes représente le challenge ultime. Ses 7 étapes n'offrent que peu de répit aux participants qui se voient proposer chaque jour des difficultés majeures. Ces montées capables de décider du sort d'un Tour de France, décor des plus grands exploits comme des défaillances des plus grands champions, vont devenir le lot quotidien des 450 amateurs en lice pour la Haute Route 2021. En témoigne la 4e étape qui proposera un triptyque dantesque avec l'Iseran, le Télégraphe et le Galibier pour un total de 4700 m de dénivelé positif.

Haute Route 2019 | ©

Sur l'ensemble des 7 jours, ce sont 20 difficultés qui sont répertoriées pour un parcours total long de 800 km avec 21 000 mètres de dénivelé positif.

L'esprit de camaraderie et la solidarité entre coureurs, profondément inscrits dans l'ADN de la Haute Route, seront plus que jamais de rigueur. Pour relever le défi, les cyclistes pourront également s'appuyer sur un niveau de service digne de courses professionnelles avec 5 mécaniciens, 30 masseurs, 30 motos de sécurité ou encore 8 voitures de course qui seront aux petits soins.

Haute Route - Encadrement | ©



Des festivités pour les 10 ans de la Haute Route

Le 21 août 2011, 300 coureurs partaient des bords du Lac Léman, à Genève, en direction de Nice, pour la toute première course Haute Route. 730 km et 17 000 mètres de dénivelé positif était alors au programme.

Le concept de courses par étapes sur des routes mythiques, dans des destinations iconiques et avec un haut niveau de service a tout de suite plu au public. Le circuit s'est ainsi étoffé au fil des années, proposant à chaque saison de nouvelles destinations parmi lesquelles Oman, le Mexique, les Dolomites ou encore le Brésil. 10 ans plus tard, la Haute Route est devenue le premier circuit au monde de courses par étapes de prestige pour cyclistes amateurs. Pour fêter cette décennie, des groupes de musique locaux se produiront, des personnalités ayant marqué l'histoire de la Haute Route seront mises à l'honneur, une exposition photos sera proposée tandis que des animations permettront chaque jour de gagner de nombreux lots.

La semaine de vélo la plus difficile au monde

Julie Royer Coutts, directrice générale de la Haute Route, a vu la popularité de l'événement augmenter au cours de ces dix dernières années, mais elle affirme que l'éthique de la Haute Route Alpes reste la même.

"Lorsque la Haute Route Alpes a vu le jour, il n'y avait rien de comparable", explique Julie Royer Coutts. "Alors que la Haute Route a continué à évoluer et à offrir plus de destinations et plus de services à un niveau plus élevé que jamais, la Haute Route Alpes est toujours adorée des coureurs pour une simple raison : c'est la course cycliste amateur la plus difficile au monde."

Paysages de la Haute Route | ©



Lors de l’ouverture des inscriptions pour cette édition 2021, l’ensemble des places se sont vendues en seulement deux semaines !

Julie Royer Coutts disait à cette occasion :

"Nous sommes très fiers de célébrer le 10e anniversaire de cet événement l'année prochaine. Après toutes ces années, il incarne toujours tout ce que la Haute Route représente. Ces quelques mois ont été difficiles pour tout le monde, c'est donc un vrai plaisir de voir les inscriptions se remplir en quelques semaines. C'est la preuve que la passion de la communauté cycliste est plus forte que jamais et nous sommes impatients de voir tout le monde se réunir à nouveau pour cet incroyable événement en 2021".