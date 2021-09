Les 24h vélo Shimano - le Mans : un week-end de vélo sur le mythique circuit Bugatti

Publié le 01/09/2021 16:40

A l’occasion de la 12e édition des 24 Heures Vélo Shimano, près de 2400 coureurs étaient réunis ce weekend sur le circuit du Mans. 530 équipes bien décidées à prendre un maximum de plaisir après l’annulation de l’événement en 2020

Les 24h du Mans vélo ont donc fait leur grand retour ce week-end sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Bien connu pour accueillir différentes courses d’endurance et habituellement bercé du son des moteurs, ce week-end le circuit était plus silencieux au son des roues libres. Des concurrents venus de toute la France et d’une dizaine de pays, aux couleurs de clubs sportifs, d’entreprises ou d’associations s’étaient donné rendez-vous pour un double tour d’horloge sur deux roues, dans un contexte sportif et convivial.





Des personnalités au rendez-vous

Plusieurs personnalités se trouvaient également sur la piste : Bernard Hinault qui a donné le top départ de l’épreuve, Michel Laurent, Roger Legeay, Sylvain Chavanel, Jérome Coppel, Nathalie Mauclair ou encore Jean Biermans.

Les Néerlandais plus forts cette année

Malgré la présence de formations habituées du top 10, les néerlandais de Sarto Endurance Team (n°450) ont été les plus forts cette année. Après plusieurs participations, dont une 3e place en 2019, le groupe coaché par Arjan Fidder aura dominé de bout en bout ce double tour d’horloge, avec 243 tours couverts (1016km). Les deux équipes homogènes de 4 coureurs, emmenées par Luke Verburg (sélectionné au dernier championnat du monde de cyclo-cross), ont ainsi atteint l’objectif qu’elles s’étaient fixées. La formation Socopa Viandes (n°691) termine deuxième au sprint à 3’08.525 du vainqueur. La seconde équipe de Sarto Endurance Team (n°478) complète le podium.

« Une victoire étrangère aux 24 Heures Vélo Shimano, c’est une première dans l’histoire de l’épreuve ! Cela pourrait donner des idées à d’autres nationalités de nous rejoindre », commente Romain Gasnal (CGO Evènement), avant d’ajouter : « Ce millésime 2021 a tenu ses promesses : émotions fortes, partages et convivialité ! ».

Dans la catégorie « solo », Guillaume Eschard (n°134) s’est imposé avec 211 tours (883km et 101e au général) et Anne-Sophie Monfort (n°156) a fait la différence chez les femmes avec 119 tours (498km et 475e au général). La première formation 100 % féminine, Team Macif (n°495), se classe 168e au scratch avec 841 kilomètres (201 tours).

Rouler pour la bonne cause

Certaines équipes roulaient pour la bonne cause et participaient pour des associations comme la lutte contre le cancer ou le don du sang; Certains pour représenter leur entreprise ou leur association. On pouvait d’ailleurs apercevoir dans les paddocks le ministère de la justice avec une équipe de l’administration pénitentiaire, l’occasion pour eux de promouvoir métiers et vocations dans un contexte détendu et sportif.