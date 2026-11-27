Profitez du Black Friday 2026 pour changer de vélo. Vélo de route, gravel, VTT ou encore vélo de ville, découvrez notre sélection de vélos à prix cassés pour cette année.

Vélos de route, gravels, VTT et vélos électriques figurent parmi les promotions du Black Friday 2026. Que vous cherchiez un gravel à moins de 1 000 € pour alterner routes et chemins, un VTT pour vos sorties en forêt ou un vélo de route en carbone pour la compétition, les offres couvrent plusieurs pratiques et budgets. On vous a sélectionné dix modèles chez Alltricks, Decathlon et Intersport, avec des remises allant jusqu’à 1 500 €.

Black Friday 2026 : les vélos de route en promotion

Van Rysel EDR CF Ultra : 1 400 € de remise sur ce vélo de route carbone

Pour ce Black Friday 2026, Decathlon propose le Van Rysel EDR CF Ultra en carbone brut à 3 499,99 € au lieu de 4 899,99 €, soit 1 400 € de remise jusqu’au 6 décembre. Conçu pour les longues sorties sur route, ce vélo d’endurance affiche 7,9 kg en taille M et associe un cadre en carbone à une transmission électronique Shimano Ultegra Di2, des roues carbone Swiss Side Hadron² All Road 350 et des pneus Continental GP 5000 AS de 32 mm.

Van Rysel EDR CF Ultra Doté d'un cadre en carbone haut module ultra léger (830g brut en taille M), nous avons fait le choix de composants haut de gamme pour proposer un vélo versatile aux cyclistes d'endurance. 4 899,99 € 3 499,99 € Voir l'offre

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Orbea Orca M35i : un vélo de route carbone Shimano 105 Di2 à moins de 2 800 €

Alltricks, de son côté, affiche l’Orbea Orca M35i 2026 à 2 799,99 € au lieu de 3 299,99 €, soit 500 € de réduction. Pensé pour les sorties sportives et les parcours vallonnés, ce vélo de route associe un cadre et une fourche en carbone OMR à une transmission électronique Shimano 105 Di2 à 12 vitesses, des freins à disque hydrauliques et des roues en carbone Oquo RP35 Team de 35 mm.

Orbea Orca M35i 2026 Le nouvel Orbea Orca n’est pas qu’un vélo léger. C’est un pur grimpeur : un concentré de technologie pensé pour changer la façon dont vous pédalez dans chaque ascension. 3 299,99 € 2 799,99 € Voir l'offre

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Van Rysel RCR Pro Team : 1 500 € de réduction sur un vélo de compétition

Enfin, côté route chez Alltricks on trouve aussi et surtout le Van Rysel RCR Pro Team Decathlon CMA CGM à 6 999,99 € en tailles M, L et XL, soit 1 500 € de remise. Développé avec les coureurs de l’équipe pour la compétition, ce vélo de route affiche environ 6,75 kg en taille M. Son cadre en carbone super haut module s’accompagne d’une transmission électronique SRAM Red AXS E1 à 12 vitesses, d’un capteur de puissance Quarq et de roues en carbone Swiss Side Hadron³ Ultimate CS.

Van Rysel RCR Pro SRAM Red AXS Le Van Rysel RCR Pro SRAM Red AXS est un vélo de route conçu pour la compétition de haut niveau. Son cadre en carbone Super Haut Module privilégie un équilibre entre aérodynamisme, rigidité et faible poids afin d'offrir des performances optimales aussi bien en montagne que sur le plat. 8 499,99 € 6 999,99 € Voir l'offre

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Black Friday 2026 : les meilleures offres gravel

Nakamura Allroad 250 LTD : un gravel à moins de 1 000 € chez Intersport

Intersport propose le Nakamura Allroad 250 LTD à 999,99 € au lieu de 1 299,99 €, soit 300 € de remise jusqu’au 30 novembre. Assemblé en France à Machecoul, ce gravel conçu pour alterner routes et chemins associe un cadre en aluminium à une fourche en carbone, une transmission Shimano GRX à double plateau (2 × 10 vitesses) et des freins à disque hydrauliques. Il est équipé de roues Mavic Ksyrium 30 compatibles tubeless et de pneus gravel de 38 mm.

Nakamura Allroad 250 LTD Vous le connaissez déjà, ce nouveau ALLROAD revient en version LTD pour vous permettre de prendre de nouvelles directions entre routes, chemins et sentiers. 1 299,99 € 999,99 € Voir l'offre

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Van Rysel GRVL AF : 200 € de remise sur le gravel de Decathlon

Pour le Black Friday 2026, Decathlon affiche le GRVL AF beige à 1 149,99 € au lieu de 1 349,99 €, soit 200 € de remise jusqu’au 6 décembre. Ce gravel à cadre en aluminium mise sur une transmission mécanique SRAM Apex à monoplateau et 12 vitesses, avec une cassette 11–44 pour les montées. Ses freins à disque hydrauliques et ses pneus Hutchinson Touareg de 45 mm compatibles tubeless complètent un montage pensé pour alterner routes et chemins.

Van Rysel GRVL AF Beige En quête de liberté et de nature? Sa transmission SRAM Apex mécanique 12 vitesses, ses pneus en 45mm de large et ses freins à disques hydrauliques vous porteront hors des sentiers battus en sécurité. 1 349,99 € 1 149,99 € Voir l'offre

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Kona Libre CR 2026 : un gravel carbone avec transmission électronique en promotion

Alltricks propose le Kona Libre CR 2026 à 2 299,99 € au lieu de 2 499,99 €, soit 200 € de remise. Pensé pour les longues sorties mêlant routes et chemins, ce gravel bleu et or associe un cadre et une fourche en carbone à une transmission électronique sans fil SRAM Apex XPLR AXS à monoplateau et 12 vitesses. Il reçoit des freins à disque hydrauliques et des pneus WTB Vulpine de 45 mm.

Kona Libre CR 2026 Le gravel Kona Libre CR est capable d’avaler les kilomètres sur les chemins tout en réagissant au quart de tour lorsque vous appuyez à fond sur les pédales. 2 499,99 € 2 299,99 € Voir l'offre

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Black Friday 2026 : les bons plans VTT

Scott Scale 910 : un VTT carbone à moins de 1 800 €

Côté VTT, on trouve chez Alltricks le Scott Scale 910 blanc à partir de 1 799,99 €, soit 120 € de remise selon la taille. Conçu pour le cross-country, ce VTT semi-rigide de 29 pouces associe un cadre en carbone HMF à une fourche Fox 32 Float Rhythm de 110 mm et à une transmission SRAM Eagle 70 à monoplateau et 12 vitesses. Il est également équipé de pneus Maxxis Rekon Race de 2,4 pouces et d’une tige de selle télescopique.

Scott Scale 910 blanc En repensant le Scale, nous avons créé une toute nouvelle catégorie de VTT semi-rigides. Avec une géométrie inspirée de la course, et un design épuré et ultra efficace, la gamme Scale 900 bénéficie d’un style caractéristique et d’un look agressif. 1 919,99 € 1 799,99 € Voir l'offre

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Lapierre Prorace CF 6.9 : un VTT cross-country à moins de 2 000 €

Alltricks propose aussi le Lapierre Prorace CF 6.9 violet à 1 999,99 € au lieu de 2 199,99 €, soit 200 € de remise. Ce VTT semi-rigide de 29 pouces, conçu pour le cross-country, associe un cadre en carbone à une fourche RockShox Reba RL de 100 mm avec blocage au guidon. Sa transmission SRAM 70 T-Type à monoplateau et 12 vitesses s’appuie sur une cassette 10–52 pour les montées raides.

Lapierre Prorace CF 6.9 violet Le Lapierre Prorace CF est le VTT semi-rigide le plus léger et le plus rapide de la gamme. Son cadre en carbone, sa nouvelle géométrie et ses roues de 29 pouces font de lui un sérieux atout sur les épreuves de cross-country. 2 199,99 € 1 699,99 € Voir l'offre

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Rockrider E-EXPL 700 : 400 € de réduction sur ce VTT électrique

Decathlon propose le Rockrider E-EXPL 700 à 2 099,99 € au lieu de 2 499,99 €, soit 400 € de remise jusqu’au 30 novembre. Ce VTT électrique semi-rigide de 29 pouces associe un moteur central Brose Drive T de 70 Nm à une batterie intégrée de 630 Wh, avec une autonomie annoncée jusqu’à 100 km. Pour les sorties sur sentier, il s’appuie sur une fourche de 130 mm, des freins à disque hydrauliques et une tige de selle télescopique.

Rockrider E-EXPL 700 C'est un vélo parfaitement adapté pour découvrir de nouveaux horizons à VTT. Osez aller plus loin en toute sécurité grâce à son autonomie ! 2 499,99 € 2 099,99 € Voir l'offre

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Black Friday 2026 : vélo électrique en promotion

Nakamura Crossover XV : un VTC électrique à moins de 1 900 €

Côté vélo de ville électrique, Intersport affiche le Nakamura Crossover XV beige à 1 899,99 € au lieu de 2 099,99 €, soit 200 € de remise. Pensé pour les trajets quotidiens et les balades sur les chemins, ce VTC électrique à cadre ouvert associe un moteur central Naka E-Power Max de 100 Nm à une batterie intégrée de 500 Wh. Il est équipé d’une fourche suspendue de 120 mm, d’un antivol de cadre et d’un porte-bagages homologué pour une charge de 40 kg.

Nakamura Crossover XV beige Le vélo électrique Nakamura Crossover XV s’est amélioré ! Avec sa nouvelle couleur, ce bestseller est dorénavant plus performant de par son nouvel équipement, et plus sécurisé grâce à son antivol intégré. 2 099,99 € 1 899,99 € Voir l'offre

Où acheter un vélo pendant le Black Friday 2026 ?

Decathlon, Alltricks et Intersport figurent parmi les principales enseignes proposant des promotions sur les vélos à l’occasion du Black Friday 2026. Des vélos de route Van Rysel aux gravels Nakamura, en passant par les VTT Scott et Lapierre, les réductions concernent aussi bien les modèles accessibles que les vélos haut de gamme. Pensez à comparer les équipements, les prix et les tailles disponibles avant de finaliser votre achat.

Est-ce le bon moment pour acheter un vélo en promotion ?

Le Black Friday constitue une période intéressante pour acheter un vélo moins cher. Les offres de fin d’année permettent notamment de bénéficier de réductions sur les vélos en carbone, les modèles équipés de transmissions électroniques ou encore les vélos électriques. Certaines promotions se prolongent jusqu’au Cyber Monday et au début du mois de décembre, dans la limite des stocks disponibles.

Cet article inclut des liens affiliés. Ce système, gratuit pour vous, nous permet de toucher une petite commission si vous achetez l’un des produits. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer.