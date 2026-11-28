À l’occasion du Black Friday 2026, les marques et enseignes spécialisées dans le cyclisme multiplient les promotions. Vélos de route, gravel, VTT, compteurs GPS, home trainers, casques et vêtements techniques : découvrez notre sélection de bons plans pour vous équiper à prix réduit.

Si le Black Friday 2026 a officiellement eu lieu le vendredi 27 novembre, de nombreuses promotions se poursuivent tout au long du week-end et jusqu’au Cyber Monday, le lundi 30 novembre. Garmin, Zwift, Decathlon, Intersport, Alltricks et EKOÏ proposent de nombreuses offres sur les équipements et accessoires destinés aux cyclistes.

Que vous souhaitiez changer de vélo, préparer votre entraînement hivernal ou renouveler votre équipement en vue de la saison 2027, découvrez les offres de ces six acteurs du monde du cyclisme.

Black Friday Zwift : jusqu’à 200 € de réduction sur le cyclisme indoor

Zwift Ride avec KICKR CORE 2 Le Zwift Ride avec KICKR CORE 2 offre une solution complète pour s'entraîner à vélo en intérieur. Il combine une sensation de pédalage réaliste, un changement de vitesse virtuel silencieux et personnalisable, ainsi que des commandes Zwift intégrées au guidon. Une installation connectée pour profiter pleinement de l'expérience Zwift. 1.199,99 € 999,99 € Voir l'offre

Pour poursuivre son entraînement à vélo durant l’hiver, Zwift propose plusieurs offres à l’occasion de sa Cyber Week. Parmi les produits concernés, on retrouve le vélo connecté Zwift Ride associé au home trainer Wahoo KICKR CORE 2, avec une réduction pouvant atteindre 200 €. Le home trainer Wahoo KICKR CORE 2 équipé du Zwift Cog et Click ainsi que les accessoires permettant de profiter du changement de vitesse virtuel figurent également parmi les équipements concernés. Une occasion de créer ou d’améliorer son espace d’entraînement à domicile avant les premières échéances sportives de 2027.

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Black Friday Decathlon : jusqu’à 1 400 € de réduction sur les vélos

Decathlon propose de nombreuses promotions sur ses vélos de route, gravel, VTT et vélos électriques. Parmi les offres présentées dans notre sélection, le Van Rysel EDR CF Ultra équipé d’une transmission Shimano Ultegra Di2 bénéficie d’une réduction de 1 400 €. Les amateurs de gravel peuvent également se tourner vers la gamme Van Rysel GRVL AF, tandis que les vététistes peuvent profiter des offres sur les modèles Rockrider, notamment les VTT électriques de la gamme E-EXPL. Les vêtements techniques, chaussures de cyclisme et accessoires pour l’entraînement hivernal complètent les bons plans de l’enseigne.

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Black Friday Intersport : jusqu’à 50 % de réduction et 30 % avec le code BF30

À l’occasion du Black Friday 2026, Intersport propose jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection de produits, ainsi qu’une remise de 30 % sur les articles éligibles avec le code promo BF30. Du côté du cyclisme, plusieurs vélos Nakamura bénéficient de réductions intéressantes. Le gravel Allroad 250 LTD est notamment disponible à 999,99 € au lieu de 1 299,99 €, tandis que le vélo électrique Crosscity LTD est proposé à 699,99 € au lieu de 1 199,99 €, soit 500 € d’économie. Les amateurs de cyclisme peuvent également profiter de promotions sur les équipements électroniques, à l’image du compteur GPS Bryton Rider 500E, affiché à 199,99 € au lieu de 299,99 €.

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Black Friday Garmin : des promotions sur les compteurs GPS et home trainers Tacx

Pour le black friday, Garmin propose plusieurs promotions sur ses compteurs GPS vélo et ses montres connectées. Parmi les offres, le Garmin Edge 850 bénéficie d’une remise de 50 € par rapport à son prix de lancement de 549,99 €, soit un prix de 499,99 €. Ce compteur GPS vélo compact dispose d’un écran tactile couleur lumineux, de fonctionnalités avancées de navigation et d’outils d’analyse des performances. Garmin propose également des réductions de 100 € sur ses montres connectées GPS de la gamme Venu, permettant notamment de suivre ses activités cyclistes, sa fréquence cardiaque, son sommeil et sa récupération.

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Black Friday Alltricks : jusqu’à 50 % de réduction sur le matériel vélo

Dernière ligne droite pour profiter des Black Weeks Alltricks, avec jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection de produits. Le spécialiste du vélo propose de nombreuses promotions sur les vélos de route, gravel, VTT, composants et accessoires. Parmi les offres à retenir, le gravel Kona Libre CR 2026 est disponible à 1 999,99 € au lieu de 2 499,99 €, soit 500 € de réduction. Le compteur GPS Garmin Edge 540 est affiché à 259,99 €, tandis que le radar Garmin Varia RearVue 820 bénéficie d’une remise de 50 €, avec un prix de 229,99 €.

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Black Friday EKOÏ : 60 % de réduction et 10 % supplémentaires avec le code SPRINT

Pour le dernier week-end du Black Friday, EKOÏ annonce 60 % de réduction sur son site, avec 10 % de remise supplémentaire grâce au code promo SPRINT, selon les conditions de l’offre. La marque française propose de nombreuses promotions sur les casques, lunettes, chaussures et vêtements de cyclisme. Parmi les bons plans, le collant hydrofuge EKOÏ Perf HEXA GEL ULTIMATE est affiché à 80 € au lieu de 199,99 €, le cuissard Perf CROSS GRIP à 68 € au lieu de 169,99 € et le collant Perf PORON SHOCK ABSORBER à seulement 75 € au lieu de 249,99 €. Une belle occasion de renouveler son équipement pour affronter les températures hivernales.

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Black Friday et Cyber Monday 2026 : profitez des dernières promotions vélo

Le Black Friday et le Cyber Monday figurent parmi les périodes les plus intéressantes de l’année pour acheter un vélo ou renouveler son matériel de cyclisme. Les promotions concernent aussi bien les vélos de route, gravel et VTT que les équipements électroniques, les composants et les vêtements techniques.

Avec la prolongation de certaines offres jusqu’au Cyber Monday, voire jusqu’au début du mois de décembre, les cyclistes disposent encore de plusieurs opportunités pour préparer leur saison 2027 à moindre coût.

Retrouvez également notre sélection des 10 vélos à prix cassés à ne pas manquer pendant le Black Friday 2026.

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