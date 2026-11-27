Home trainers Wahoo, radar Garmin, lunettes Julbo, vélo électrique et accessoires : découvrez sept bons plans vélo à surveiller pour le Black Friday Amazon 2026.

Le Black Friday est l’occasion de renouveler son matériel et de préparer la saison cycliste 2027. Vélo 101 a sélectionné sept offres et références à découvrir sur Amazon.

Amazon Black Friday et des bons plans Amazon Black Friday Week est l'événement shopping saisonnier d'Amazon avec des offres personnalisées et des produits de grandes marques. Black Friday Week se déroule du 19 nov. au 30 nov. Voir l'offre

1. Wahoo KICKR MOVE : un home trainer connecté pour l’hiver

Le KICKR MOVE est un home trainer à entraînement direct doté d’un mécanisme de déplacement avant-arrière. Il simule des pentes jusqu’à 20 % et annonce une précision de puissance de ±1 %. Une solution pour poursuivre ses entraînements indoor pendant la saison hivernale.

886,99 € au lieu de 1 049,99 €, soit 163 € d’économie (−16 %).

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2. Shokz OpenRun : un casque à conduction osseuse pour le home trainer

Le Shokz OpenRun noir laisse les oreilles libres pendant les séances de home trainer. Shokz annonce huit heures d’autonomie. En France, le port d’un dispositif sonore à l’oreille est interdit à vélo en circulation ; réservez ces appareils aux séances indoor ou aux usages autorisés.

99 € au lieu de 139 €, soit 40 € d’économie (−29 %).

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3. Garmin Varia RTL515 : un radar arrière pour le vélo

Ce radar associé à un feu arrière signale les véhicules approchant jusqu’à 140 mètres sur un compteur ou un smartphone compatible. Il complète, sans les remplacer, les contrôles visuels du cycliste.

Le 24 novembre, Cleanrider relevait 124,99 € au lieu de 139,99 €, soit 15 € d’économie (−11 %). Le 27 novembre, Amazon.fr affiche le RTL515 à partir de 195,83 €, sans remise annoncée.

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4. Julbo Ultimate : des lunettes de soleil pour le cyclisme

Les Julbo Ultimate sont conçues pour les activités sportives d’endurance. Leur monture enveloppante vise à offrir un large champ de vision. La référence transmise correspond à une version noire et rouge à verre photochromique, adaptée aux variations de luminosité.

129,67 € au lieu de 139,99 €, soit 10,32 € d’économie (−7 %).

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5. URLIFE T16 : un vélo électrique pour les déplacements du quotidien

Ce vélo électrique pour adultes peut constituer une option pour les déplacements réguliers. Avant de commander, vérifiez l’autonomie annoncée, la capacité de la batterie, les dimensions et la conformité du modèle aux exigences françaises applicables aux vélos à assistance électrique.

664,05 € au lieu de 699 €, soit 34,95 € d’économie (−5 %).

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6. Wahoo KICKR CLIMB : reproduire les pentes en intérieur

Compatible avec certains home trainers Wahoo, cet accessoire modifie la hauteur de l’avant du vélo pour simuler des montées jusqu’à 20 % et des descentes jusqu’à 10 %. Vérifiez la compatibilité avec votre installation.

321,99 € contre 459,99 € au plus bas des 30 derniers jours, soit 138 € d’économie (−30 %). Amazon affiche aussi −36 % par rapport à l’ancien prix de 499,99 €.

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7. iGPSPORT 800 lumens : un éclairage avant intelligent pour le vélo

Cet éclairage avant à montage sous le support du compteur permet de compléter l’équipement du cycliste. Vérifiez la puissance lumineuse, les modes fixes, l’autonomie et la compatibilité du support avant achat.

38,24 € au lieu de 44,99 €, soit 6,75 € d’économie (−15 %).

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Black Friday Amazon 2026 : les bons plans vélo et accessoires cyclisme

Du home trainer connecté au radar vélo, en passant par les lunettes de cyclisme, les vélos électriques et les éclairages, le Black Friday Amazon permet de comparer les offres sur de nombreux équipements. Certaines promotions peuvent se prolonger à l’occasion du Cyber Monday.

Retrouvez également nos bons plans vélo du Black Friday 2026 sur Vélo 101.

Prix relevés sur Amazon.fr le 27 novembre 2026. Sauf précision, la réduction est calculée par rapport au prix le plus bas des 30 derniers jours. Vérifiez les conditions sur Amazon.

Cet article inclut des liens affiliés. Ce système, gratuit pour vous, nous permet de toucher une petite commission si vous achetez l’un des produits. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer.