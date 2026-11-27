À l’occasion du Black Friday 2026, Cyclable est une enseigne à surveiller pour les passionnés de vélo à la recherche de bonnes affaires. Vélos électriques, vélos de voyage, équipements et accessoires : c’est le moment idéal pour renouveler son matériel ou préparer ses prochaines aventures à deux roues.

Black Friday : Cyclable propose 15 % de réduction dès 150 € d’achat

Pour cette nouvelle édition du Black Friday, Cyclable propose une offre de 15 % de réduction dès 150 € d’achat sur une sélection de produits éligibles. L’enseigne spécialisée dans la mobilité à vélo affiche également des promotions sur de nombreux équipements et accessoires.

Découvrez toutes les offres Black Friday de Cyclable

Que vous soyez adepte du gravel, du bikepacking, du cyclotourisme ou du vélotaf, cette opération commerciale est l’occasion de vous équiper à moindre coût.

Vélo cargo électrique Yuba Kombi EP5 Un vélo cargo de type midtail (vélo rallongé compact), pour transporter 2 enfants avec le soutien du moteur Shimano EP5. 3 299,00 € 2 999,00 € Voir l'offre

Des bons plans sur les équipements et accessoires vélo

Parmi les produits à retrouver sur le site de Cyclable, plusieurs catégories méritent une attention particulière :

Sacoches de bikepacking : sacoches de selle, de cadre et de guidon pour vos prochaines aventures.

: sacoches de selle, de cadre et de guidon pour vos prochaines aventures. Bagagerie vélo : découvrez notamment les équipements des marques Ortlieb et Vaude.

: découvrez notamment les équipements des marques Ortlieb et Vaude. Éclairages vélo : des accessoires indispensables pour rouler durant la période hivernale.

: des accessoires indispensables pour rouler durant la période hivernale. Textile cycliste : vêtements imperméables et équipements de protection contre le froid et la pluie.

: vêtements imperméables et équipements de protection contre le froid et la pluie. Pneumatiques et accessoires : de quoi entretenir son vélo et améliorer son confort au quotidien.

Profitez de 10 % de réduction chez Cyclable

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Vélo 101 vous propose une offre exclusive : 10 % de réduction dès 100 € d’achat sur les accessoires vélo.

Code promo : CYCLA _ VELO101 _ 26

Validité : du 1er au 24 décembre 2026.

du 1er au 24 décembre 2026. Conditions : offre valable uniquement sur les accessoires en vente en ligne sur le site Cyclable, non cumulable avec les autres offres en cours.

À quelques semaines des fêtes de fin d’année, le Black Friday constitue également une belle opportunité pour anticiper ses cadeaux de Noël ou préparer ses futurs projets de voyage à vélo.

Spécialiste du vélo électrique, du gravel, du vélo cargo et du cyclotourisme, Cyclable propose un large catalogue de références adaptées aux différentes pratiques cyclistes.

Découvrez toutes les offres Black Friday de Cyclable

Cet article inclut des liens affiliés. Ce système, gratuit pour vous, nous permet de toucher une petite commission si vous achetez l’un des produits. Les prix mentionnés sont susceptibles d'évoluer.